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    Брызгалов: Ковальчук постарел, но его мастерство никуда не делось

    Нью-Йорк Рейнджерс НХЛ
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    Обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира Илья Брызгалов отметил, что у нападающего Ильи Ковальчука должно получиться возвращение в НХЛ.

    Напомним, что Ковальчук после вылета СКА из Кубка Гагарина объявил, что в ближайшие два-три года продолжит карьеру за океаном. Предполагается, что он продолжит карьеру в «Нью-Йорк Рейнджерс».

    «Да, Ковальчук немного постарел, однако его мастерство никуда не делось. Все задачи, которые Илья ставил перед собой в КХЛ, он выполнил. Теперь, как Карлсон, возвращается обратно.

    "Рейнджерс" вообще очень специфическая организация. Денег у них предостаточно. И в составе есть перспективные молодые игроки, которые в ближайшие годы выйдут на роли лидеров.

    Не исключаю, что в скором времени им удастся сколотить очень крепкий коллектив», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

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