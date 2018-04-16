Брызгалов: Ковальчук постарел, но его мастерство никуда не делось

Обладатель Кубка Стэнли, чемпион мираотметил, что у нападающегодолжно получиться возвращение в НХЛ.

Напомним, что Ковальчук после вылета СКА из Кубка Гагарина объявил, что в ближайшие два-три года продолжит карьеру за океаном. Предполагается, что он продолжит карьеру в «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Да, Ковальчук немного постарел, однако его мастерство никуда не делось. Все задачи, которые Илья ставил перед собой в КХЛ, он выполнил. Теперь, как Карлсон, возвращается обратно.

"Рейнджерс" вообще очень специфическая организация. Денег у них предостаточно. И в составе есть перспективные молодые игроки, которые в ближайшие годы выйдут на роли лидеров.

Не исключаю, что в скором времени им удастся сколотить очень крепкий коллектив», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».