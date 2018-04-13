Нефтегазовая компания ОООстала спонсором братиславского сообщает официальный сайт клуба КХЛ.

Соглашение между российской компанией и словацкой командой заключено до конца сезона 2018/19.

«ООО "Газпром экспорт", базирующееся в Петрограде, является одной из самых успешных и прогрессивных компаний в России. В настоящее время компания является мировым лидером в области поставок природного газа.

Компания поставляет природный газ в более чем 20 стран и участвует в нескольких инвестиционных проектах в России и за рубежом.

Она также укрепляет свою репутацию благодаря ряду спонсорских мероприятий в таких областях, как хоккей, образование, здравоохранение и многое другое», – говорится в официальном заявлении клуба.