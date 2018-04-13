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    «Газпром экспорт» стал спонсором «Слована»

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    Хоккеисты «Слована»
    На фото:Хоккеисты «Слована»
    Нефтегазовая компания ООО «Газпром экспорт» стала спонсором братиславского «Слована», сообщает официальный сайт клуба КХЛ.

    Соглашение между российской компанией и словацкой командой заключено до конца сезона 2018/19.

    «ООО "Газпром экспорт", базирующееся в Петрограде, является одной из самых успешных и прогрессивных компаний в России. В настоящее время компания является мировым лидером в области поставок природного газа.

    Компания поставляет природный газ в более чем 20 стран и участвует в нескольких инвестиционных проектах в России и за рубежом.

    Она также укрепляет свою репутацию благодаря ряду спонсорских мероприятий в таких областях, как хоккей, образование, здравоохранение и многое другое», – говорится в официальном заявлении клуба.

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