Цулыгин назначен главным тренером «Салавата Юлаева»

стал новым главным тренером

О назначении тренера уфимский клуб объявил на своем официальном сайте.

Отмечается, что контракт со специалистом подписан на один сезон с возможностью продления.

«Естественно, это очень большая ответственность, потому что "Салават Юлаев" — не просто команда, это еще и вся республика, в которой очень много людей, переживающих за клуб. Мы на себя взяли эту ответственность, чтобы отработать с максимально большой пользой и принести успех команде», — сказал Цулыгин.

Напомним, после отставки Эркки Вестерлунда, о которой было объявлено 4 апреля, Цулыгин был назначен исполняющим обязанности главного тренера.

В сезоне 2018-2018 «Салават Юлаев» дошел до полуфинала до полуфинала Восточной конференции КХЛ, где в серии до семи побед уступил «Трактору» со счетом 3:4.