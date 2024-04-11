11 апреля во 2-м туре группового этапа Кубка Либертадорес по футболу сыграют «Атлетико Минейро» и «Росарио Сентраль». Начало игры — в 01:00 мск. «Атлетико Минейро» — «Росарио Сентраль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Атлетико Минейро»

Турнирное положение: «Атлетико Минейро» выиграл чемпионат своего штата. В финале был повержен «Крузейро» (3:1).

При этом «Атлетико Минейро» по ходу встречи проигрывал. Но Халк и его партнеры перевернули игру в свою пользу.

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Последние матчи: до того команда также победила. «Атлетико Минейро» переиграл «Каракас» (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетико Минейро» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей, пропустив в свои ворота 6.

В Кубке Либертадорес «Атлетико Минейро» стартовал весьма успешно. В первом матче группового этапа команда добыла яркую викторию.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: На данном этапе команда выглядит весьма монолитно. Бразильцы выиграли в 2 своих последних матчах.

Серия без поражений составляет 3 матча. Причем в двух своих последних матчах команда забивала не менее 3 мячей в ворота соперников.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут максимально активно атаковать. «Атлетико Минейро» постарается закрепиться в лидерах группы.

«Росарио Сентраль»

Турнирное положение: Нынче «Росарио Сентраль» не преуспевает. В Кубке Профессиональной лиги Аргентины команда осела на скромном 10 месте.

Притом, что «Росарио Сентраль» выиграл всего в 4 матчах из 13. Причем забивает команда в среднем менее гола за матч.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела неудачу. «Росарио Сентраль» уступил «Ривер Плейту» (1:2).

В 5 своих последних матчах команда выиграла лишь 1 раз. В этих поединках игроки «Росарио Сентраль» забили 4 мяча при 8 пропущенных в свои ворота.

В стартовом поединке Кубка Либертадорес команда взяла три очка. Аргентинцы минимально одолели «Пеньяроль».

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Росарио Сентраль» выглядит нестабильно. Однако в своей группе команда уж точно намерена финишировать в дуэте лидеров.

В кадровом плане у команды практически полный штиль. Лидеры «Росарио Сентраль» на месте, да и дать бой бразильцам гости попробуют.

Плюс ко всему, «Росарио Сентраль» уж слишком натужно даются забитые мячи. Да и проблем в организации игры немало.

Наверняка гости будут действовать с оглядкой на собственные тылы. «Росарио Сентраль» не боится оппонента плюс умеет неплохо контратаковать.

Статистика для ставок

«Атлетико Минейро» не проигрывает 3 матча кряду

«Атлетико Минейро» недавно выиграл чемпионат своего штата

В стартовом туре Кубка Либертадорес обе команды победили

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Минейро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в скромные 6.71.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.84 и 1.97.

Прогноз: Бразильцы в последних матчах выглядели выгодно, так что наверняка проявят высокую активность в атаке.

«Атлетико Минейро» выглядит мощнее соперника, к тому же «Росарио Сентраль» слабовато атакует.

Ставка: Победа «Атлетико Минейро» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 3 мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.93