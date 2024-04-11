«Атлетико Минейро»
Турнирное положение: «Атлетико Минейро» выиграл чемпионат своего штата. В финале был повержен «Крузейро» (3:1).
При этом «Атлетико Минейро» по ходу встречи проигрывал. Но Халк и его партнеры перевернули игру в свою пользу.
Атлетико Минейро — Росарио Сентраль: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: до того команда также победила. «Атлетико Минейро» переиграл «Каракас» (4:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетико Минейро» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей, пропустив в свои ворота 6.
В Кубке Либертадорес «Атлетико Минейро» стартовал весьма успешно. В первом матче группового этапа команда добыла яркую викторию.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе команда выглядит весьма монолитно. Бразильцы выиграли в 2 своих последних матчах.
Серия без поражений составляет 3 матча. Причем в двух своих последних матчах команда забивала не менее 3 мячей в ворота соперников.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут максимально активно атаковать. «Атлетико Минейро» постарается закрепиться в лидерах группы.
«Росарио Сентраль»
Турнирное положение: Нынче «Росарио Сентраль» не преуспевает. В Кубке Профессиональной лиги Аргентины команда осела на скромном 10 месте.
Притом, что «Росарио Сентраль» выиграл всего в 4 матчах из 13. Причем забивает команда в среднем менее гола за матч.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела неудачу. «Росарио Сентраль» уступил «Ривер Плейту» (1:2).
В 5 своих последних матчах команда выиграла лишь 1 раз. В этих поединках игроки «Росарио Сентраль» забили 4 мяча при 8 пропущенных в свои ворота.
В стартовом поединке Кубка Либертадорес команда взяла три очка. Аргентинцы минимально одолели «Пеньяроль».
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Росарио Сентраль» выглядит нестабильно. Однако в своей группе команда уж точно намерена финишировать в дуэте лидеров.
В кадровом плане у команды практически полный штиль. Лидеры «Росарио Сентраль» на месте, да и дать бой бразильцам гости попробуют.
Плюс ко всему, «Росарио Сентраль» уж слишком натужно даются забитые мячи. Да и проблем в организации игры немало.
Наверняка гости будут действовать с оглядкой на собственные тылы. «Росарио Сентраль» не боится оппонента плюс умеет неплохо контратаковать.
Статистика для ставок
- «Атлетико Минейро» не проигрывает 3 матча кряду
- «Атлетико Минейро» недавно выиграл чемпионат своего штата
- В стартовом туре Кубка Либертадорес обе команды победили
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Минейро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в скромные 6.71.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.84 и 1.97.
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Прогноз: Бразильцы в последних матчах выглядели выгодно, так что наверняка проявят высокую активность в атаке.
«Атлетико Минейро» выглядит мощнее соперника, к тому же «Росарио Сентраль» слабовато атакует.
Ставка: Победа «Атлетико Минейро» в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 3 мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.93