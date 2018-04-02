Минское «Динамо» продлило контракт с главным тренером

продлил контракт с минским. Об этом сообщает сайт клуба. Новое соглашение с канадским специалистом рассчитано на один год.

40-летний специалист работает в белорусском клубе с лета 2017 года.

В этом сезоне КХЛ «зубры» под руководством Дуайера заняли 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 73 очка в 56 матчах.

«Мы очень хотели подписать соглашение с Горди Дуайером как можно раньше, чтобы спокойно приступить к формированию состава. Безусловно, у нас были и другие кандидатуры, помимо Горди, но именно он был для нас в приоритете. Проанализировав итоги прошлого сезона, пришли к выводу, что тренерский штаб сделал все или почти все возможное, чтобы команда выполнила поставленные перед ней задачи», – сказал генеральный директор «Динамо» Анатолий Курилец.