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    Минское «Динамо» продлило контракт с главным тренером

    КХЛ Динамо Минск
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    Горди Дуайер
    На фото:Горди Дуайер
    Горди Дуайер продлил контракт с минским «Динамо». Об этом сообщает сайт клуба. Новое соглашение с канадским специалистом рассчитано на один год.

    40-летний специалист работает в белорусском клубе с лета 2017 года.

    В этом сезоне КХЛ «зубры» под руководством Дуайера заняли 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 73 очка в 56 матчах.

    «Мы очень хотели подписать соглашение с Горди Дуайером как можно раньше, чтобы спокойно приступить к формированию состава. Безусловно, у нас были и другие кандидатуры, помимо Горди, но именно он был для нас в приоритете. Проанализировав итоги прошлого сезона, пришли к выводу, что тренерский штаб сделал все или почти все возможное, чтобы команда выполнила поставленные перед ней задачи», – сказал генеральный директор «Динамо» Анатолий Курилец.

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