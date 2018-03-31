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    СКА сравнял счет в финальной серии Запада с ЦСКА

    КХЛ ЦСКА СКА
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Петербургский СКА одержал домашнюю победу над московским ЦСКА (2:0) во втором матче финала плей-офф Западной конференции.

    Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Никита Гусев и Ярно Коскиранта.

    Отметим, что в эпизоде со второй шайбой московская команда которая взяла видеопросмотр на предмет нарушения численного состава со стороны питерцев, но арбитры взятие ворот засчитали.

    Сухую встречу добавил в свой актив голкипер петербургского клуба Микко Коскинен, отразивший 25 бросков.

    Общий счёт в серии стал 1-1. Две следующие встречи пройдут в Москве 2 и 4 апреля.

    Кубок Гагарина. Западная конференция. ФИнал
    СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА – 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
    Голы: Гусев — 5 (Шипачев), 20:40 — 1:0. Коскиранта — 3 (Калинин, Каблуков), 30:09 — 2:0.Вратари: Коскинен — Сорокин (59:13).Броски: 25 (9+11+5) — 25 (7+8+10).Штраф: 12 — 14.
    СКА сравняет счет в серии с ЦСКАСКА – ЦСКА. Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 31 марта
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