СКА сравнял счет в финальной серии Запада с ЦСКА

Петербургскийодержал домашнюю победу над московским(2:0) во втором матче финала плей-офф Западной конференции.

Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Никита Гусев и Ярно Коскиранта.

Отметим, что в эпизоде со второй шайбой московская команда которая взяла видеопросмотр на предмет нарушения численного состава со стороны питерцев, но арбитры взятие ворот засчитали.

Сухую встречу добавил в свой актив голкипер петербургского клуба Микко Коскинен, отразивший 25 бросков.

Общий счёт в серии стал 1-1. Две следующие встречи пройдут в Москве 2 и 4 апреля.