СКА сравнял счет в финальной серии Запада с ЦСКА

Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Никита Гусев и Ярно Коскиранта.
Отметим, что в эпизоде со второй шайбой московская команда которая взяла видеопросмотр на предмет нарушения численного состава со стороны питерцев, но арбитры взятие ворот засчитали.
Сухую встречу добавил в свой актив голкипер петербургского клуба Микко Коскинен, отразивший 25 бросков.
Общий счёт в серии стал 1-1. Две следующие встречи пройдут в Москве 2 и 4 апреля.
Кубок Гагарина. Западная конференция. ФИнал
СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА – 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Голы: Гусев — 5 (Шипачев), 20:40 — 1:0. Коскиранта — 3 (Калинин, Каблуков), 30:09 — 2:0.Вратари: Коскинен — Сорокин (59:13).Броски: 25 (9+11+5) — 25 (7+8+10).Штраф: 12 — 14.