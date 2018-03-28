Российские юниоры обыграли Латвию в выставочном матче

Игра, прошедшая в Риге, завершилась со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).
Дубль оформил Егор Чинахов (26-я и 49-я минуты), по шайбе забросили Михаил Абрамов (21) и Роман Бычков (54).
Второй матч команды проведут в Риге 29 марта.
Выставочный матч
Латвия U18 — Россия U17 — 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
Голы: 0:1 Абрамов (Сердюк) 20:39. 0:2 Чинахов (Берестнев, Грицюк) 25:45, ГБ. 0:3 Чинахов (Овечкин, Грицюк) 48:05. 0:4 Бычков (Мингачев, Домничев) 53:03Вратари: Норвайс (10:00, Силовс) — СартаковШтраф: 37-14Броски в створ: 15-32