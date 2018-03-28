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    Российские юниоры обыграли Латвию в выставочном матче

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    Российские юниоры обыграли Латвию в выставочном матче
    На фото:Российские юниоры обыграли Латвию в выставочном матче
    Юниорская сборная России по хоккею (игроки до 17 лет) нанесла поражение команде Латвии (игроки до 18 лет) в первом из двух выставочных матчей.

    Игра, прошедшая в Риге, завершилась со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).

    Дубль оформил Егор Чинахов (26-я и 49-я минуты), по шайбе забросили Михаил Абрамов (21) и Роман Бычков (54).

    Второй матч команды проведут в Риге 29 марта.

    Выставочный матч
    Латвия U18 — Россия U17 — 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
    Голы: 0:1 Абрамов (Сердюк) 20:39. 0:2 Чинахов (Берестнев, Грицюк) 25:45, ГБ. 0:3 Чинахов (Овечкин, Грицюк) 48:05. 0:4 Бычков (Мингачев, Домничев) 53:03Вратари: Норвайс (10:00, Силовс) — СартаковШтраф: 37-14Броски в створ: 15-32
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