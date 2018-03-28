Российские юниоры обыграли Латвию в выставочном матче

Юниорская сборнаяпо хоккею (игроки до 17 лет) нанесла поражение команде(игроки до 18 лет) в первом из двух выставочных матчей.

Игра, прошедшая в Риге, завершилась со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).

Дубль оформил Егор Чинахов (26-я и 49-я минуты), по шайбе забросили Михаил Абрамов (21) и Роман Бычков (54).

Второй матч команды проведут в Риге 29 марта.