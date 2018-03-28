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    «Рейнджерс» отправили Георгиева в АХЛ

    Нью-Йорк Рейнджерс НХЛ
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    Александр Георгиев
    На фото:Александр Георгиев
    «Рейнджерс» отправили вратаря Александра Георгиева в команду Американской хоккейной лиги «Хартфорд», сообщил генеральный менеджер клуба Джефф Гортон.

    В нынешнем сезоне НХЛ Георгиев провел НХЛ 10 матчей, в которых одержал четыре победы, пропуская 3,15 шайбы за игру и отражая в среднем 91,8% бросков.

    22-летний голкипер дебютировал в НХЛ 22 февраля в матче с «Монреалем», став первым родившимся в Болгарии вратарем НХЛ и первым российским голкипером в составе «Рейнджерс».

    В 31 матче АХЛ за «Хартфорд» Георгиев сыграл 12-11-6 при 2,97 в среднем пропущенных гола, 90,8% сэйвов и двух «шатаутах».

    Ожидается, что в среду в состав «Рейнджерс» вернется голкипер Хенрик Лундквист. Он пропустил три матча из-за болей в спине и в области шеи.

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