СКА вновь вышел вперед в серии с «Локомотивом»

Гости одержали победу в матче со счетом 2:0.
Дубль в этой встрече оформил Илья Ковальчук, который по разу отличился во втором и третьем периодах.
Стоит отметить, что в первом периоде арбитры после долгого видеопросмотра отменили гол защитника «Локо» Якуба Накладала, так как во время атаки шайба покинула пределы ледовой площадки.
Таким образом, СКА повел в серии со счетом 2:1.
«Локомотив» обыграл СКА в Санкт-Петербурге
КХЛ. Западная конференция. 1/2 финала. Третий матч
«Локомотив» (Ярославль) – СКА (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Ковальчук — 2 (бол., Рыков, Шипачев), 35:07 — 0:1. Ковальчук — 3 (Торесен), 57:24 — 0:2.Вратари: Судницин (59:37) — Коскинен.Штраф: 14 — 37.Броски: 30 (4+9+17) — 36 (10+16+10).