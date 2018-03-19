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    СКА вновь вышел вперед в серии с «Локомотивом»

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    Илья Ковальчук
    На фото:Илья Ковальчук
    В Ярославле состоялся третий матч полуфинала Кубка Гагарина в Западной конференции между «Локомотивом» и СКА.

    Гости одержали победу в матче со счетом 2:0.

    Дубль в этой встрече оформил Илья Ковальчук, который по разу отличился во втором и третьем периодах.

    Стоит отметить, что в первом периоде арбитры после долгого видеопросмотра отменили гол защитника «Локо» Якуба Накладала, так как во время атаки шайба покинула пределы ледовой площадки.

    Таким образом, СКА повел в серии со счетом 2:1.

    «Локомотив» обыграл СКА в Санкт-Петербурге

    КХЛ. Западная конференция. 1/2 финала. Третий матч
    «Локомотив» (Ярославль) – СКА (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Ковальчук — 2 (бол., Рыков, Шипачев), 35:07 — 0:1. Ковальчук — 3 (Торесен), 57:24 — 0:2.Вратари: Судницин (59:37) — Коскинен.Штраф: 14 — 37.Броски: 30 (4+9+17) — 36 (10+16+10).
    Сумеет ли «Локомотив» снова победить СКА?«Локомотив» — СКА. Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 19 марта
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