СКА вновь вышел вперед в серии с «Локомотивом»

В Ярославле состоялся третий матч полуфинала Кубка Гагарина в Западной конференции между

Гости одержали победу в матче со счетом 2:0.

Дубль в этой встрече оформил Илья Ковальчук, который по разу отличился во втором и третьем периодах.

Стоит отметить, что в первом периоде арбитры после долгого видеопросмотра отменили гол защитника «Локо» Якуба Накладала, так как во время атаки шайба покинула пределы ледовой площадки.

Таким образом, СКА повел в серии со счетом 2:1.

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