ЦСКА не испытал проблем в первом матче против «Йокерита»

Московскийс уверенной победы начал полуфинальную серию Кубка Гагарина в Западной конференции против финского

Матч завершился победой ЦСКА со счетом 4:0.

В составе «армейцев» отличились Грег Скотт, Валерий Ничушкин, Сергей Андронов и Сергей Шумаков.

Стоит отметить, что голкипер ЦСКА Илья Сорокин в четвертый раз в нынешнем розыгрыше плей-офф сохранил свои ворота сухими.

Второй матч серии состоится 17 марта.