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    ЦСКА не испытал проблем в первом матче против «Йокерита»

    КХЛ Йокерит ЦСКА
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    Игроки ЦСКА
    На фото:Игроки ЦСКА
    Московский ЦСКА с уверенной победы начал полуфинальную серию Кубка Гагарина в Западной конференции против финского «Йокерита».

    Матч завершился победой ЦСКА со счетом 4:0.

    В составе «армейцев» отличились Грег Скотт, Валерий Ничушкин, Сергей Андронов и Сергей Шумаков.

    Стоит отметить, что голкипер ЦСКА Илья Сорокин в четвертый раз в нынешнем розыгрыше плей-офф сохранил свои ворота сухими.

    Второй матч серии состоится 17 марта.

    КХЛ. Западная конференция. 1/2 финала. Первый матч
    ЦСКА (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
    Голы: Скотт — 1 (Плэтт), 2:03 — 1:0. Ничушкин — 1 (Науменков, Попов), 19:03 — 2:0. Андронов — 2 (Телегин, Петров), 43:14 — 3:0. Шумаков — 2 (бол., Капризов, Шалунов), 57:14 — 4:0.Вратари: Сорокин — Запольски (51:59 — 53:20, 59:34).Штраф: 10 — 12.Броски: 30 (15+6+9) — 18 (2+7+9).
    ЦСКА должен справиться с «Йокеритом» в первом матче серииЦСКА — «Йокерит». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 16 марта
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