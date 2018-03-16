ЦСКА не испытал проблем в первом матче против «Йокерита»

Матч завершился победой ЦСКА со счетом 4:0.
В составе «армейцев» отличились Грег Скотт, Валерий Ничушкин, Сергей Андронов и Сергей Шумаков.
Стоит отметить, что голкипер ЦСКА Илья Сорокин в четвертый раз в нынешнем розыгрыше плей-офф сохранил свои ворота сухими.
Второй матч серии состоится 17 марта.
КХЛ. Западная конференция. 1/2 финала. Первый матч
ЦСКА (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Голы: Скотт — 1 (Плэтт), 2:03 — 1:0. Ничушкин — 1 (Науменков, Попов), 19:03 — 2:0. Андронов — 2 (Телегин, Петров), 43:14 — 3:0. Шумаков — 2 (бол., Капризов, Шалунов), 57:14 — 4:0.Вратари: Сорокин — Запольски (51:59 — 53:20, 59:34).Штраф: 10 — 12.Броски: 30 (15+6+9) — 18 (2+7+9).