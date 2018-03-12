КХЛ. «Авангард» сравнял счет в серии, «Магнитка» выбила «Автомобилист»

«Авангард» – «Салават Юлаев» 3:2
«Авангард» переиграл «Салават Юлаев» в шестом матче серии плей-офф.
Встреча, которая прошла в Омске, завершилась со счетом 3:2 (2:1 1:0 0:1).
В составе «Авангарда» заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Андре Петерссон, Ансель Галимов и Кирилл Семёнов. У «Салавата Юлаева» голами отметились Энвер Лисин и Илья Зубов.
Общий счёт в серии стал 3-3, исход будет решён в седьмой игре, которая пройдёт в Уфе.
«Металлург» Мг — «Автомобилист» 3:1
Магнитогорский «Металлург» прошел екатеринбуржский «Авангард» в 1/8 финала Кубка Гагарина.
В шестом матче серии «Магнитка» одержала победу со счетом 3:1.
В составе победителей отличились Евгений Тимкин, Сергей Мозякин и Оскар Осала. У «Автомобилиста» единственную шайбу забросил Егор Миловзоров.
Таким образом, команда Виктора Козлова одержала победу в серии со счетом 4-2 и прошла в следующий этап.