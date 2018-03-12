КХЛ. «Авангард» сравнял счет в серии, «Магнитка» выбила «Автомобилист»

«Авангард» – «Салават Юлаев» 3:2

«Авангард» переиграл «Салават Юлаев» в шестом матче серии плей-офф.

Встреча, которая прошла в Омске, завершилась со счетом 3:2 (2:1 1:0 0:1).

В составе «Авангарда» заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Андре Петерссон, Ансель Галимов и Кирилл Семёнов. У «Салавата Юлаева» голами отметились Энвер Лисин и Илья Зубов.

Общий счёт в серии стал 3-3, исход будет решён в седьмой игре, которая пройдёт в Уфе.

КХЛ. Восточная конференция. 1/4 финала. Шестой матч «Авангард» (Омск) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) Голы: Петерссон — 5, 7:00 — 1:0. Галимов — 3 (Мартынов, Стась), 17:50 — 2:0. Лисин — 1 (Зубов, Макаров), 19:35 — 2:1. Семенов — 1 (бол., Михеев, Кугрышев), 24:07 — 3:1. Зубов — 1 (Макаров), 44:04 — 3:2.Вратари: Фурх — Скривенс (58:39).Штраф: 12 — 14. Броски: 35 (14+14+7) — 34 (15+8+11).Счет в серии: 3-3 (4:6, 7:2, 5:3, 2:4, 1:2).

«Металлург» Мг — «Автомобилист» 3:1

Магнитогорский «Металлург» прошел екатеринбуржский «Авангард» в 1/8 финала Кубка Гагарина.

В шестом матче серии «Магнитка» одержала победу со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Евгений Тимкин, Сергей Мозякин и Оскар Осала. У «Автомобилиста» единственную шайбу забросил Егор Миловзоров.

Таким образом, команда Виктора Козлова одержала победу в серии со счетом 4-2 и прошла в следующий этап.