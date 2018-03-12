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    КХЛ. «Авангард» сравнял счет в серии, «Магнитка» выбила «Автомобилист»

    Обзор матчей плей-офф КХЛ 12 марта

    КХЛ Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Автомобилист
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    «Авангард» — «Салават Юлаев»
    «Авангард» — «Салават Юлаев»
    twitter.com/hcsalavat
    В понедельник, 12 марта, в рамках плей-офф КХЛ прошли два матча.

    «Авангард» – «Салават Юлаев» 3:2

    «Авангард» переиграл «Салават Юлаев» в шестом матче серии плей-офф.

    Встреча, которая прошла в Омске, завершилась со счетом 3:2 (2:1 1:0 0:1).

    В составе «Авангарда» заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Андре Петерссон, Ансель Галимов и Кирилл Семёнов. У «Салавата Юлаева» голами отметились Энвер Лисин и Илья Зубов.

    Общий счёт в серии стал 3-3, исход будет решён в седьмой игре, которая пройдёт в Уфе.

    КХЛ. Восточная конференция. 1/4 финала. Шестой матч
    «Авангард» (Омск) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Петерссон — 5, 7:00 — 1:0. Галимов — 3 (Мартынов, Стась), 17:50 — 2:0. Лисин — 1 (Зубов, Макаров), 19:35 — 2:1. Семенов — 1 (бол., Михеев, Кугрышев), 24:07 — 3:1. Зубов — 1 (Макаров), 44:04 — 3:2.Вратари: Фурх — Скривенс (58:39).Штраф: 12 — 14. Броски: 35 (14+14+7) — 34 (15+8+11).Счет в серии: 3-3 (4:6, 7:2, 5:3, 2:4, 1:2).

    «Металлург» Мг — «Автомобилист» 3:1

    Магнитогорский «Металлург» прошел екатеринбуржский «Авангард» в 1/8 финала Кубка Гагарина.

    В шестом матче серии «Магнитка» одержала победу со счетом 3:1.

    В составе победителей отличились Евгений Тимкин, Сергей Мозякин и Оскар Осала. У «Автомобилиста» единственную шайбу забросил Егор Миловзоров.

    Таким образом, команда Виктора Козлова одержала победу в серии со счетом 4-2 и прошла в следующий этап.

    КХЛ. Восточная конференция. 1/4 финала. Шестой матч
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
    Голы: Тимкин — 2 (Денисов, Кокарев), 21:22 — 1:0. Мозякин — 3 (Вольски, Коварж), 23:19 — 2:0. Миловзоров — 2 (Паренто), 30:48 — 2:1. Осала — 2 (п.в.), 59:28 — 3:1.Вратари: Кошечкин — Сохатский (59:08 — 59:28, 59:48).Штраф: 6 — 4.Броски: 26 (7+13+6) — 28 (11+3+14).Счет в серии — 4-2
    «Металлург» попробует засушить игру с «Автомобилистом»«Металлург» — «Автомобилист». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 12 марта
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