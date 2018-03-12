«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и сравнял счет в серии

переигралв шестом матче серии плей-офф.

Встреча, которая прошла в Омске, завершилась со счетом 3:2 (2:1 1:0 0:1).

В составе «Авангарда» заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Андре Петерссон, Ансель Галимов и Кирилл Семёнов. У «Салавата Юлаева» голами отметились Энвер Лисин и Илья Зубов.

Общий счёт в серии стал 3-3, исход будет решён в седьмой игре, которая пройдёт в Уфе.