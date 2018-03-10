«Ак Барс» одолел «Амур» и вышел в полуфинал Востока

В составе победителей отличились Антон Ландер и Роб Клинкхаммер. За «Амур» шайбу забросил Павел Дедунов.
Команда Зинэтулы Билялетдинова выиграла серию — 4-1 и вышла в следующий раунд.
КХЛ. Восточная конференция. 1/4 финала
«Ак Барс» (Казань) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Ландер — 2 (Азеведо, Секач), 0:20 — 1:0. Дедунов — 1 (Коларж, Вл. Ушенин), 12:29 — 1:1. Клинкхаммер — 1 (Свитов, Лямкин), 53:02 — 2:1.Вратари: Гарипов — Метсола (58:14 — 59:48).Броски: 30 (11+10+9) — 21 (6+6+9).Штраф: 2 — 6.