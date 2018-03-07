СКА обыграл «Северсталь» в третьем матче плей-офф КХЛ

Череповецкаяна домашнем льду уступила(1:2 ОТ) в третьем матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина в Западной конференции.

В составе победителей отличились Максим Карпов и Ярно Коскиранты. Единственный гол хозяев на счету Дмитрия Кагарлицкого.

Подопечные Олега Знарка увеличили счёт в серии плей-офф (3-0).

Питерцы могут выйти в 1/4 финала плей-офф в четвертом матче серии, который состоится 8 марта.

В том случае, если череповчане одержат первую победу в серии, последующие игры запланированы на 10, 12 и 14 марта (начиная с пятого матча – если потребуется).