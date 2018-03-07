СКА обыграл «Северсталь» в третьем матче плей-офф КХЛ

В составе победителей отличились Максим Карпов и Ярно Коскиранты. Единственный гол хозяев на счету Дмитрия Кагарлицкого.
Подопечные Олега Знарка увеличили счёт в серии плей-офф (3-0).
Питерцы могут выйти в 1/4 финала плей-офф в четвертом матче серии, который состоится 8 марта.
В том случае, если череповчане одержат первую победу в серии, последующие игры запланированы на 10, 12 и 14 марта (начиная с пятого матча – если потребуется).
КХЛ. Кубок Гагарина. Западная конференция. 1/4 финала
«Северсталь» — СКА — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Кагарлицкий — 4, 39:01 — 1:0. Карпов — 1 (Гусев), 49:57 — 1:1. Коскиранта — 1 (Херсли, Ковальчук), 67:32 — 1:2.Броски: 23 (6+9+7+1) — 43 (14+7+15+7).Вратари: Гудачек — Коскинен.Штраф: 12 — 12.