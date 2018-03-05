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    «Ак Барс» снова переиграл «Амур»

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    «Ак Барс» — «Амур»
    На фото:«Ак Барс» — «Амур»
    Казанский «Ак Барс» одержал волевую победу над хабаровским «Амуром» во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0).

    В составе победителей по шайбе забросили Антон Ландер, Станислав Галиев и Джастин Азеведо. У гостей отличились Кирилл Рассказов и Томаш Зогорна.

    «Ак Барс» ведет со счетом 2-0 в серии до четырех побед. Третий матч пройдет 7 марта в Хабаровске.

    КХЛ. Восточная конференция. 1/4 финала. Второй матч
    «Ак Барс» (Казань) – «Амур» (Хабаровск) – 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
    Голы: 0:1 – Рассказов (Пикар, Коларж) – 18:13 (5x5), 1:1 – Ландер (Азеведу) – 20:21 (5x5), 2:1 – Галиев (Охтамаа, Манухов) – 30:07 (5x5), 2:2 – Зогорна (Атюшов, Ушенин Вячеслав) – 34:17 (5x5), 3:2 – Азеведу (Ландер, Секач) – 55:40 (5x5)Счет в серии: 2-0.
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