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    «Ак Барс» обыграл «Амур» в первом матче серии

    КХЛ Ак Барс Амур
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Казанский «Ак Барс» на своем льду обыграл хабаровский «Амур» (3:0) в первом матче 1/4 финала Восточной конференции плей-офф.

    По разу отличились Джастин Азеведу, Ярослав Косов и Станислав Галиев.

    Голкипер казанцев Эмиль Гарипов сохранил свои ворота в неприкосновенности.

    Казанцы повели в серии со счетом 1-0. Второй матч серии состоится завтра, 5 марта.

    КХЛ. Восточная конференция. 1/4 финала
    «Ак Барс» (Казань) – «Амур» (Хабаровск) – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
    Голы: Азеведо – 1 (Ландер, Секач), 20:17 – 1:0. Косов – 1 (Бурмистров), 30:17 – 2:0. Галиев – 1 (Ткачев), 50:34 – 3:0.Вратари: Гарипов – Метсола.Броски: 49 (19+17+13) – 17 (7+7+3).Штраф: 10 – 14.
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