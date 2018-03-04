«Ак Барс» обыграл «Амур» в первом матче серии

По разу отличились Джастин Азеведу, Ярослав Косов и Станислав Галиев.
Голкипер казанцев Эмиль Гарипов сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Казанцы повели в серии со счетом 1-0. Второй матч серии состоится завтра, 5 марта.
КХЛ. Восточная конференция. 1/4 финала
«Ак Барс» (Казань) – «Амур» (Хабаровск) – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Азеведо – 1 (Ландер, Секач), 20:17 – 1:0. Косов – 1 (Бурмистров), 30:17 – 2:0. Галиев – 1 (Ткачев), 50:34 – 3:0.Вратари: Гарипов – Метсола.Броски: 49 (19+17+13) – 17 (7+7+3).Штраф: 10 – 14.