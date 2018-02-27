Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Северсталь» обыграла ЦСКА, забросив четыре шайбы

    КХЛ ЦСКА Северсталь
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    «Северсталь» — ЦСКА
    На фото:«Северсталь» — ЦСКА
    Московский ЦСКА потерпел домашнее поражение от череповецкой «Северстали» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    У гостей отличились Матей Странски, Александр Мерескин и Юрий Трубачев, сделавший дубль.

    В составе армейцев единственную шайбу забросил Максим Шалунов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА — «Северсталь» (Череповец) — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
    Голы: Шалунов — 18 (Пашнин, Шумаков), 7:00 — 1:0. Странски — 8 (бол., Трубачев, Вовченко), 21:42 — 1:1. Трубачев — 8 (Вишневский, Гераськин), 30:36 — 1:2. Трубачев — 9 (Вовченко, Гераськин), 56:30 — 1:3. Мерескин — 3 (Рыбин), 57:19 — 1:4.Вратари: Юханссон — Гудачек.Броски: 31 (12+6+13) — 21 (7+11+3).Штраф: 4 — 6.
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • КХЛ. «Салават» одолел «Сочи», «Ак Барс» победил «Торпедо», СКА уступил «Йокериту»
  • Подробности матчей регулярного чемпионата КХЛ 28 февраля
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Валерий Ничушкин Пора домой. О возвращении Ничушкина в РоссиюВалерий Ничушкин отказался от продолжения карьеры в НХЛМолодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаРальф КрюгерМеж двух миров. Уникальность Ральфа КрюгераПуть Ральфа Крюгера от хоккеиста и тренера до футбольного функционераСборная России не смогла удержать победный счет в матче с Канадой Шок и поражение. Канада разбила РоссиюО болезненном поражении сборной России от Канады – в обзоре СМИЮниорская сборная России выиграла медали ЧМ впервые с 2011 годаМаленький успех российского хоккеяО третьем место сборной России на ЮЧМ-2017 — в обзоре СМИСергей Гимаев«Он просто заставлял полюбить хоккей»Прощание с хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым — в нашем обзоре СМИ
    Подробный разбор
  • Возрождение «Питтсбурга», трейд Фанефа в «Лос-Анджелес», 900 очков Малкина
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • Перестройка в «Рейнджерс», удачная неделя «Филадельфии», результативная серия Кузнецова
  • Итоги недели в НХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Надаль — Лопес. Состоится ли хет-трик ветерана против короля?
  • Рафаэль Надаль — Фелисиано Лопес. Прогноз и ставки на теннисный матч 28 февраля
  • 1,86
    •
  • Кто окажется удачливее в андалусийском дерби?
  • «Малага» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу 28 февраля
  • 2,50
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • Выйдет ли «Амур» в плей-офф после игры с «Адмиралом»?
  • «Адмирал» — «Амур». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 1 марта
    • 1,83Завтра в 12:30
  • КХЛ. «Салават» одолел «Сочи», «Ак Барс» победил «Торпедо», СКА уступил «Йокериту»
  • Подробности матчей регулярного чемпионата КХЛ 28 февраля
    • Вчера в 22:43
  • 22:19
    • СКА уступил «Йокериту»
  • 21:55
    • «Спартак» потерпел домашнее поражение от «Локомотива»
  • 21:42
    • «Нефтехимик» потерпел «сухое» поражение от «Лады»
  • 21:33
    • «Ак Барс» обыграл «Торпедо», Потапов оформил хет-трик
  • 21:08
    • КХЛ сдвинула сроки плей-офф
  • 20:27
    • «Трактор» победил «Автомобилист» и обошел его на «Востоке»
  • 20:04
    • «Салават Юлаев» обыграл «Сочи» и победил в дивизионе Чернышёва
  • «Тампа-Бэй» без Кучерова не забросит много шайб «Баффало»
  • «Тампа-Бэй» — «Баффало». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 1 марта
    • 2,45Завтра в 03:00
  • 18:54
    • «Авангард» уступил «Сибири» в серии буллитов
  • 18:19
    • СКА отправил Шипачева в ВХЛ
  • 12:16
    • Капитан сборной Канады на ОИ-2018 стал игроком «Анахайма»
  • Дедлайн обменов в НХЛ, серия побед «Филадельфии», удачная неделя россиян
  • Итоги недели в НХЛ
    • Вчера в 11:30
  • 10:12
    • ФХР: Контракты тренеров сборной включают возможность продления
  • НХЛ. «Коламбус» разгромил «Вашингтон» в рекордном матче Овечкина, Кучеров получил травму
  • Подробности матчей «регулярки» НХЛ 27 февраля
    • Вчера в 09:35
  • 09:19
    • Тренер «Тампы»: Обмен Наместникова – это как потерять сына
  • 09:08
    • Агент: Обмен Наместникова не шокировал, Влад рад переходу в «Рейнджерс»
  • 08:34
    • «Айлендерс» и «Анахайм» обменялись нападающими
  • 08:01
    • «Ванкувер» отпустил Ванека в «Коламбус»
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон