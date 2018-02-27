«Северсталь» обыграла ЦСКА, забросив четыре шайбы

У гостей отличились Матей Странски, Александр Мерескин и Юрий Трубачев, сделавший дубль.
В составе армейцев единственную шайбу забросил Максим Шалунов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА — «Северсталь» (Череповец) — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
Голы: Шалунов — 18 (Пашнин, Шумаков), 7:00 — 1:0. Странски — 8 (бол., Трубачев, Вовченко), 21:42 — 1:1. Трубачев — 8 (Вишневский, Гераськин), 30:36 — 1:2. Трубачев — 9 (Вовченко, Гераськин), 56:30 — 1:3. Мерескин — 3 (Рыбин), 57:19 — 1:4.Вратари: Юханссон — Гудачек.Броски: 31 (12+6+13) — 21 (7+11+3).Штраф: 4 — 6.