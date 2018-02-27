«Нефтехимик» потерпел «сухое» поражение от «Лады»

Заброшенные шайбы на свой счёт записали Александр Стрельцов, Василий Стрельцов, Игорь Скороходов и Георгий Белоусов.
«Сухой» матч оформил голкипер тольяттинской команды Александр Лазушин.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Лада» (Тольятти) — 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
Голы: А. Стрельцов — 3 (В. Стрельцов, Геноуэй), 12:36 — 0:1. Скороходов — 10 (Капустин, Геноуэй), 19:55 — 0:2. Белоусов — 8 (бол., Аляев), 50:13 — 0:3. В. Стрельцов — 1, 57:55 — 0:4.Вратари: Ежов — Лазушин.Броски: 36 (10+7+19) — 35 (14+10+11).Штраф: 18 — 8.