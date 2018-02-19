«Филадельфия» победила «Рейнджерс»

В составе победителей отличились Эндрю Макдональд, Скотт Лотон, Брэндон Меннинг, Нолан Патрик, Трэвис Конечны, Клод Жиру и Йори Лехтеря.
За «Рейнджерс» по шайбе забросили Кевин Хэйз, Рик Нэш, Матс Цуккарелло и Питер Холланд.
Форвард команды из Нью-Йорка Павел Бучневич в этой встрече провел на льду 13 минут, сделал результативную передачу и заработал показатель полезности «-2».
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов сделал передачу за 21 минуту на льду и отметился показателем «+4».
Капитан «Летчиков» Клод Жиру забросил 20-й гол в сезоне и 200-ю шайбу в НХЛ.
Вратарь «Флайерз» Михал Нойвирт получил травму в первом периоде и не смог вернуться на лед.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» – «Филадельфия» – 4:7 (3:3, 1:2, 0:2)
Голы: Хэйс – 14 (Спроул), 1:30 – 1:0. Макдональд – 4 (Филппула, Лехтеря), 4:53 – 1:1. Нэш – 18 (Шей, Бучневич), 10:54 – 2:1. Лотон – 10 (Проворов), 12:11 – 2:2. Мэннинг – 5 (Жиру, Конекны), 14:53 – 2:3. Цуккарелло – 10 (Холланд), 17:21 – 3:3. Патрик – 6 (Симмондс, Мэннинг), 22:01 – 3:4. Холланд – 1 (Холден, Маклеод), 25:47 – 4:4. Конекны – 15 (Кутюрье, Жиру), 35:40 – 4:5. Жиру – 20 (Конекны), 49:23 – 4:6. Лехтеря – 1 (Уис, Филппула), 52:46 – 4:7.Вратари: Лундквист – Нойвирт (Лион, 20:00).Броски: 40 (14+14+12) – 37 (11+9+17).Штраф: 17 – 15.