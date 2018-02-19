«Филадельфия» победила «Рейнджерс»

В матче регулярного сезона НХЛодержали выездную победу над— 7:4.

В составе победителей отличились Эндрю Макдональд, Скотт Лотон, Брэндон Меннинг, Нолан Патрик, Трэвис Конечны, Клод Жиру и Йори Лехтеря.

За «Рейнджерс» по шайбе забросили Кевин Хэйз, Рик Нэш, Матс Цуккарелло и Питер Холланд.

Форвард команды из Нью-Йорка Павел Бучневич в этой встрече провел на льду 13 минут, сделал результативную передачу и заработал показатель полезности «-2».

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов сделал передачу за 21 минуту на льду и отметился показателем «+4».

Капитан «Летчиков» Клод Жиру забросил 20-й гол в сезоне и 200-ю шайбу в НХЛ.

Вратарь «Флайерз» Михал Нойвирт получил травму в первом периоде и не смог вернуться на лед.