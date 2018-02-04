Дубль Питри помог «Монреалю» обыграть «Анахайм»

В составе победителей отличились Логан Шоу, Джо Морроу, Дэвид Шлемко и Джефф Питри, оформивший дубль.
За «уток» шайбы забросили Кори Перри и Рикарда Ракелля.
Нападающий «Монреаля» Никита Щербак провёл на площадке 10 минут 41 секунду и отдал одну передачу.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» – «Анахайм» – 5:2 (3:0, 1:2, 1:0)
Голы: Л. Шоу – 3 (Фрейз), 6:10 – 1:0. Морроу – 4 (бол., Мете, ЩЕРБАК), 8:17 – 2:0. Шлемко – 1 (Гальченюк, Галлахер), 10:13 – 3:0. Питри – 6 (бол., Пачоретти, Гальченюк), 23:45 – 4:0. Перри – 9 (бол., Ракелль, Фаулер), 28:32 – 4:1. Ракелль – 19 (Ритчи, Фаулер), 32:15 – 4:2. Питри – 7 (бол., Морроу, Галлахер), 55:46 – 5:2.Вратари: Ниеми – Миллер (Берра, 10:13).Броски: 29 (9+11+9) – 45 (16+20+9).Штраф: 8 – 24.