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    Дубль Питри помог «Монреалю» обыграть «Анахайм»

    НХЛ Анахайм Дакс Монреаль Канадиенс
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    «Монреаль»
    На фото:«Монреаль»
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» одержали домашнюю победу над «Анахайм Дакс» со счётом 5:2.

    В составе победителей отличились Логан Шоу, Джо Морроу, Дэвид Шлемко и Джефф Питри, оформивший дубль.

    За «уток» шайбы забросили Кори Перри и Рикарда Ракелля.

    Нападающий «Монреаля» Никита Щербак провёл на площадке 10 минут 41 секунду и отдал одну передачу.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» – «Анахайм» – 5:2 (3:0, 1:2, 1:0)
    Голы: Л. Шоу – 3 (Фрейз), 6:10 – 1:0. Морроу – 4 (бол., Мете, ЩЕРБАК), 8:17 – 2:0. Шлемко – 1 (Гальченюк, Галлахер), 10:13 – 3:0. Питри – 6 (бол., Пачоретти, Гальченюк), 23:45 – 4:0. Перри – 9 (бол., Ракелль, Фаулер), 28:32 – 4:1. Ракелль – 19 (Ритчи, Фаулер), 32:15 – 4:2. Питри – 7 (бол., Морроу, Галлахер), 55:46 – 5:2.Вратари: Ниеми – Миллер (Берра, 10:13).Броски: 29 (9+11+9) – 45 (16+20+9).Штраф: 8 – 24.
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