«Северсталь» проиграла «Локомотиву» в овертайме

У «Локомотива» заброшенные шайбы на свой счёт записали Якуб Накладал, Александр Елесин, Артём Ильенко, Стаффан Кронвалль, Георгий Иванов и Брэндон Козун.
В составе команды Александра Гулявцева голами отметились Дмитрий Кагарлицкий, Руслан Карлин, Павел Чернов, Николай Стасенко и Александр Евсеенков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» – «Локомотив» – 5:6 ОТ (2:0, 1:4, 2:1, 0:1)
Голы: Кагарлицкий — 16 (бол.), 8:48 — 1:0. Карлин — 7, 16:52 — 2:0. Накладал — 8 (Контиола), 20:40 — 2:1. Елесин — 4 (Аверин, Коршков), 22:07 — 2:2. Ильенко — 1 (Коледов, Черепанов), 25:52 — 2:3. Крунвалль — 10, 35:44 — 2:4. Чернов — 11 (бол., Бумагин), 39:47 — 3:4. Стасенко — 2 (бол., Евсеенков), 45:23 — 4:4. Иванов — 1 (Коршков), 46:00 — 4:5. Евсеенков — 6 (бол., Кагарлицкий), 53:20 — 5:5. Козун — 13 (Локтионов), 60:41 — 5:6.Вратари: Гудачек (Артамкин, 35:44) — Судницин.Броски: 33 (18+5+10+0) — 39 (8+23+7+1).Штраф: 10 — 18.