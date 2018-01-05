ЦСКА забросил 7 шайб «Витязю»

В составе «армейцев» дублем отметился Михаил Григоренко, а также отличились Сергей Андронов, Игорь Ожиганов, Кирилл Петров, Грег Скотт и Иван Телегин. Вратарь Илья Сорокин сыграл на ноль, отразив 21 бросок.
ЦСКА занимает второе место в Западной конференции (109 очков), а «Витязь» — 11-е (54 очка).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) – ЦСКА (Москва) – 0:7 (0:3, 0:2, 0:2)
Голы: Андронов – 3 (Пашнин, Жарков), 2:00 – 0:1. Григоренко – 8 (Кузьменко), 8:22 – 0:2. Григоренко – 9 (бол., Нестеров, Шумаков), 16:27 – 0:3. Ожиганов – 1 (бол., Любимов, Окулов), 29:15 – 0:4. Петров – 9 (Ничушкин, Науменков), 34:22 – 0:5. Скотт – 5 (Петров, Пашнин), 42:33 – 0:6. Телегин – 5 (Пашнин, Сергеев), 55:17 – 0:7.Вратари: Сапрыкин (Тодыков, 42:33) – Сорокин.Штраф: 14 – 10.Броски: 21 (5+6+10) – 40 (12+15+13).