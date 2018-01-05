ЦСКА забросил 7 шайб «Витязю»

ЦСКА занимает второе место в Западной конференции (109 очков), а «Витязь» — 11-е (54 очка).

В составе «армейцев» дублем отметился Михаил Григоренко , а также отличились Сергей Андронов , Игорь Ожиганов , Кирилл Петров , Грег Скотт и Иван Телегин . Вратарь Илья Сорокин сыграл на ноль, отразив 21 бросок.

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