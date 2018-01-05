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    Вестерлунд: Выиграть молодежный чемпионат мира — не главное для финнов

    Молодежный чемпионат мира по хоккею-2018 Сборная Финляндии Сборная России
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    Эркка Вестерлунд
    На фото:Эркка Вестерлунд
    Бывший главный тренер сборной Финляндии, наставник «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд оценил выступление Суоми и сборной России на молодежном чемпионате мира.

    Несмотря на статус одного из фаворитов, финны уступили в четвертьфинале Чехии (3:4 Б), тогда как россияне проиграли хозяевам турнира в Баффало, сборной США (2:4).

    «В финской молодежке собрали очень классных игроков. Я видел четвертьфинал с Чехией. Финны играли лучше, но этого было недостаточно.

    Однако самое главное – хватает перспективных хоккеистов, которые в будущем пополнят национальную сборную. Выиграть медали на МЧМ – не главное.

    Конечно, в Финляндии в первую очередь обращают внимание на наши исторические плюсы – хорошую оборонительную и командную игру и воспитывают это в молодежи.

    Считаю, мы лучше действуем на маленьких площадках, к которым здорово подходит финский стиль.

    Обе североамериканские команды – очень сильные, как и всегда на молодежных чемпионатах мира. Европейским сборным очень трудно победить там», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

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