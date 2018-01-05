Вестерлунд: Выиграть молодежный чемпионат мира — не главное для финнов

Бывший главный тренер сборной Финляндии, наставник «Салавата Юлаева»оценил выступление Суоми и сборной России на молодежном чемпионате мира.

Несмотря на статус одного из фаворитов, финны уступили в четвертьфинале Чехии (3:4 Б), тогда как россияне проиграли хозяевам турнира в Баффало, сборной США (2:4).

«В финской молодежке собрали очень классных игроков. Я видел четвертьфинал с Чехией. Финны играли лучше, но этого было недостаточно.

Однако самое главное – хватает перспективных хоккеистов, которые в будущем пополнят национальную сборную. Выиграть медали на МЧМ – не главное.

Конечно, в Финляндии в первую очередь обращают внимание на наши исторические плюсы – хорошую оборонительную и командную игру и воспитывают это в молодежи.

Считаю, мы лучше действуем на маленьких площадках, к которым здорово подходит финский стиль.

Обе североамериканские команды – очень сильные, как и всегда на молодежных чемпионатах мира. Европейским сборным очень трудно победить там», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».