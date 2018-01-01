ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Сборная России проиграла Швеции на МЧМ и в 1/4 финала сыграет с США

    Молодежный чемпионат мира по хоккею-2018 Сборная России Сборная Швеции Сборная Словакии Сборная Дании Сборная США Сборная Финляндии
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Команда Валерия Брагина стала третьей в группе В
    На фото:Команда Валерия Брагина стала третьей в группе В
    Молодежная сборная России уступила команде Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Баффало — 3:4 Б (2:2, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1).

    В основное время у проигравших по шайбе забросили Дмитрий Соколов (16), Клим Костин (19) и Алексей Полодян (57). В серии буллитов шведы реализовали 3 попытки, россияне — 1.

    Сборная России набрала семь очков и заняла третье место в группе В. Соперником нашей команды на стадии четвертьфинала станет сборная США.

    Молодежный чемпионат мира. Группа В
    Россия — Швеция — 3:4 Б (2:2, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: 0:1 – Андерссон (Лильегрен, Нюландер) – 07:18 (5x5), 1:1 – Соколов (Мальцев, Полодян) – 15:09 (5x5), 1:2 – Лильегрен (Сёдерлунд, Линдстрём) – 17:32 (4x4), 2:2 – Костин (Иванов, Свечников) – 18:18 (5x5), 2:3 – Густафссон (Юнссон Фьелльбю, Давидссон) – 54:21 (5x5), 3:3 – Полодян (Шепелев, Иванов) – 56:15 (5x5), 3:4 – Стеен – 65:00 (ПБ)Вратари: Сухачев — Густавссон.Штраф: 12 — 8.Броски: 31 (14+4+8+5) — 43 (12+14+9+7).
    Россия – Швеция. Битва за лидерство в группе «В»Россия – Швеция. Прогноз и ставки на матч молодежного чемпионата мира 1 января
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Обязательная программа. Россияне обыграли соседей
  • Важная победа сборной России над Белоруссией — в обзоре СМИ
    •
  • Время для экспериментов еще есть
  • Первая победа Валерия Брагина на МЧМ — в обзоре СМИ
    •
  • 01/01
    • Стали известны все четвертьфинальные пары МЧМ-2018
  • 01/01
    • Брагин: «Молодежку» в матче со шведами подвели необязательные удаления
  • 31/12
    • Шведы забросили семь шайб Швейцарии на МЧМ-2017
  • 31/12
    • Канада «уничтожила» Данию на МЧМ, финны обыграли словаков
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Молодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаРальф КрюгерМеж двух миров. Уникальность Ральфа КрюгераПуть Ральфа Крюгера от хоккеиста и тренера до футбольного функционераВалерий Ничушкин Пора домой. О возвращении Ничушкина в РоссиюВалерий Ничушкин отказался от продолжения карьеры в НХЛЮниорская сборная России выиграла медали ЧМ впервые с 2011 годаМаленький успех российского хоккеяО третьем место сборной России на ЮЧМ-2017 — в обзоре СМИСергей Гимаев«Он просто заставлял полюбить хоккей»Прощание с хоккейным экспертом Сергеем Гимаевым — в нашем обзоре СМИЕвгений Дадонов сотоварищи отправляются домойСборная с другой планетыСМИ о поражении сборной России в полуфинале Кубка мира в Торонто
    Подробный разбор
  • Кризис в «Адмирале», расклады плей-офф, конец победной серии ЦСКА
  • Итоги недели в КХЛ
    •
  • «Тампа» уходит в отрыв, Кучеров снова лучший бомбардир, Winter Classic в Оттаве
  • Итоги недели в НХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. 20-я победа «Манчестер Сити»
  • Прогнозы и ставки на футбол и баскетбол 31 декабря
  • 4,55
    •
  • Интерес или зевота: ставка на фолы и тотал
  • «Фиорентина» — «Интер». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Италии по футболу 5 января
  • 2,00
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • 09:30
    • Брагин: «Молодежку» в матче со шведами подвели необязательные удаления
  • НХЛ. 25-й гол Кучерова, пятый «сухарь» Василевского, седьмая победа «Вегаса»
  • Все о матчах регулярного чемпионата НХЛ 1 января
    • 08:22
  • 07:21
    • Стали известны все четвертьфинальные пары МЧМ-2018
  • 22:32
    • Чехи обыграли сборную Швейцарии на МЧМ
  • 16:42
    • Сборная Канады выиграла Кубок Шпенглера в третий раз подряд
  • 14:04
    • Герман Титов возглавил омский «Авангард»
  • 13:30
    • Далин: Нас ждет веселая игра против России
  • Россия – Швеция. Битва за лидерство в группе «В»
  • Россия – Швеция. Прогноз и ставки на матч молодежного чемпионата мира 1 января
    • 1,95Сегодня в 04:00
  • 12:35
    • Тротц: Умение Овечкина играть в пас недооценивают
  • 11:17
    • Александр Свитов дисквалифицирован на один матч
  • НХЛ. Ассистентский хет-трик Овечкина, передача Тарасенко
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 31 декабря
    • Вчера в 09:11
  • 31/12
    • Канада «уничтожила» Данию на МЧМ, финны обыграли словаков
  • 31/12
    • Шведы забросили семь шайб Швейцарии на МЧМ-2017
  • 30/12
    • Белорусы забросили пять шайб, но уступили Чехии на МЧМ-2018
  • 30/12
    • «Слован» обыграл «Йокерит» в заключительном матче 2017 года в КХЛ
  • 30/12
    • «Куньлунь» расстался с защитником
  • 30/12
    • Беляков: Простому работяге в «Салавате» места не нашлось
  • Обязательная программа. Россияне обыграли соседей
  • Важная победа сборной России над Белоруссией — в обзоре СМИ
    • 30/12/2017 в 11:24
  • 30/12
    • «Чикаго» поместил Анисимова в список травмированных
  • НХЛ. Дубль Радулова, поражения «Коламбуса» и «Питтсбурга»
  • Подробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 30 декабря
    • 30/12/2017 в 09:14
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон