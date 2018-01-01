Сборная России проиграла Швеции на МЧМ и в 1/4 финала сыграет с США

В основное время у проигравших по шайбе забросили Дмитрий Соколов (16), Клим Костин (19) и Алексей Полодян (57). В серии буллитов шведы реализовали 3 попытки, россияне — 1.
Сборная России набрала семь очков и заняла третье место в группе В. Соперником нашей команды на стадии четвертьфинала станет сборная США.
Молодежный чемпионат мира. Группа В
Россия — Швеция — 3:4 Б (2:2, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: 0:1 – Андерссон (Лильегрен, Нюландер) – 07:18 (5x5), 1:1 – Соколов (Мальцев, Полодян) – 15:09 (5x5), 1:2 – Лильегрен (Сёдерлунд, Линдстрём) – 17:32 (4x4), 2:2 – Костин (Иванов, Свечников) – 18:18 (5x5), 2:3 – Густафссон (Юнссон Фьелльбю, Давидссон) – 54:21 (5x5), 3:3 – Полодян (Шепелев, Иванов) – 56:15 (5x5), 3:4 – Стеен – 65:00 (ПБ)Вратари: Сухачев — Густавссон.Штраф: 12 — 8.Броски: 31 (14+4+8+5) — 43 (12+14+9+7).