Сборная России проиграла Швеции на МЧМ и в 1/4 финала сыграет с США

Команда Валерия Брагина стала третьей в группе В

На фото: Команда Валерия Брагина стала третьей в группе В 2018.worldjunior.hockey

Молодежная сборнаяуступила командев заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Баффало — 3:4 Б (2:2, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1).

В основное время у проигравших по шайбе забросили Дмитрий Соколов (16), Клим Костин (19) и Алексей Полодян (57). В серии буллитов шведы реализовали 3 попытки, россияне — 1.

Сборная России набрала семь очков и заняла третье место в группе В. Соперником нашей команды на стадии четвертьфинала станет сборная США.