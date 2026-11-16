EA Sports анонсировала новое дополнение для симулятора смешанных единоборств UFC 6. В частности, разработчики объявили о возвращении легендарной организации PRIDE FC, известной своими зрелищными поединками и участием мировых звезд MMA.

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Одной из главных особенностей PRIDE FC в свое время стало проведение боев на классическом ринге вместо привычного октагона UFC. При этом организация отличалась собственными правилами и характерной атмосферой турниров.

PRIDE FC в UFC 6

На текущий момент EA Sports не раскрывает подробности будущего дополнения. Ожидается, что в рамках специальной презентации на YouTube разработчики представят новых бойцов, игровые режимы и возможные изменения механик.

Дополнение PRIDE FC войдет в состав расширенного издания UFC 6 Ultimate Edition. Кроме того, пользователи смогут приобрести его отдельно в составе набора Ultimate Add-On.