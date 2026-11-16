Хакер под ником Gezine сообщил о новом достижении в исследовании защиты PlayStation 5. Энтузиасту удалось извлечь исполняемый файл игры с консоли под управлением прошивки 14.22, которая также потребуется для запуска Grand Theft Auto 6.

PlayStation 5 Sony

При этом исследователь не стал раскрывать подробности использованного метода и название игры, с которой был получен файл. Ранее Gezine уже демонстрировал доступ к отладочным настройкам PS5 на прошивке 14.10.

Напомним, что в последних версиях системного программного обеспечения Sony заблокировала прежние способы извлечения исполняемых файлов. Для обхода ограничений, по словам хакера, мог потребоваться эксплойт гипервизора консоли.

Не исключено, что Gezine удалось обнаружить новую уязвимость или альтернативный способ обхода защиты. Вместе с тем получение исполняемого файла еще не означает возможность полноценного взлома PS5 и запуска пиратских копий игр.

Кроме того, энтузиаст участвует в программе Bug Bounty от Sony. Таким образом, найденная уязвимость может быть передана непосредственно корпорации в обмен на денежное вознаграждение.