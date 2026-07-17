Хакер Арион Куртаж, получивший известность после взлома Rockstar Games и масштабной утечки материалов по Grand Theft Auto 6, покинул специализированную больницу. Об этом со ссылкой на британский суд сообщил журналист BBC Джо Тайди.

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После вынесения приговора в 2023 году Куртаж проходил принудительное лечение. Предполагалось, что он останется в медицинском учреждении до тех пор, пока врачи не сочтут, что он больше не представляет опасности.

Теперь хакера перевели в обычную тюрьму. Впереди его ожидает новое судебное разбирательство, которое начнется в ноябре 2026 года.

Куртаж входил в состав хакерской группировки Lapsus$, участники которой получили доступ к внутренним материалам Rockstar Games. На момент предыдущего судебного процесса ему было 18 лет.

При этом суть новых уголовных обвинений, предъявленных Ариону Куртажу, на текущий момент не раскрывается.