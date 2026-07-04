Команда Euro Truck Simulator 2 рассказала о следующем этапе обновления Великобритании. В рамках переработки региона в игре появится шотландский город Инвернесс.

Euro Truck Simulator 2 SCS Soft

Новая локация расположится на севере страны, неподалеку от знаменитого озера Лох-Несс. По словам авторов, Инвернесс станет одним из ключевых транспортных узлов обновленной карты.

Игроки смогут проехать по мосту Кессок, пересекающему залив Бьюли-Ферт, а также увидеть центральную часть города с видами на реку Несс.

Кроме того, в Инвернессе появятся грузовой порт и нефтеперерабатывающий завод, где дальнобойщики смогут выполнять новые заказы. Разработчики также воссоздали ряд местных достопримечательностей, включая стадион, Центр правосудия и живописные окрестности.

На текущий момент дата выхода обновленной Великобритании для Euro Truck Simulator 2 не раскрывается.

Euro Truck Simulator 2 SCS Soft

Euro Truck Simulator 2 SCS Soft

Euro Truck Simulator 2 SCS Soft

Euro Truck Simulator 2 SCS Soft