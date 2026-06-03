Студия Sony Santa Monica представила новую часть God of War. Как и предполагали инсайдеры, главной героиней стала Фэй — жена Кратоса.

God of War Laufey PS Blog

События God of War Laufey развернутся после ее смерти. По сюжету душа Фэй оказывается в особом загробном мире, предназначенном для богов, и пытается выяснить, как выбраться из этого места.

В ходе путешествия героине предстоит столкнуться с различными монстрами, населяющими волшебный мир. Постепенно Фэй начинает раскрывать тайны собственного посмертия. Судя по показанному геймплею, боевая система заметно отличается от последних частей God of War.

God of War Laufey

Кроме того, Фэй будет сопровождать необычный хвостатый питомец, а также говорящий куб с мечом, который, видимо, станет одним из ее спутников.

На текущий момент Sony Santa Monica не раскрывает дату выхода.