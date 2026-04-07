В экосистеме Xbox одним игровым эксклюзивом стало меньше: космический экшен Starfield официально вышел на PlayStation 5.
В честь релиза Bethesda Game Studios презентовала тематический трейлер наряду с двумя дополнениями — бесплатным Free Lanes и платным Terran Armada.
Бесплатное расширение внедряет в игру механику свободного полета внутри систем и круизный режим полета космических кораблей с локальными мини-квестами.
Среди других улучшений разработки отметили улучшенную систему кастомизации, новые типы врагов и миссии.