Гендиректор Remedy Entertainment: Alan Wake 2 по-прежнему не окупается

Продолжение мистической сагина сегодняшний день все еще не окупается с финансовой точки зрения. Об этом заявил гендиректорТеро Виртала.

По словам руководителя студии, мрачный экшен, вышедший в конце 2023 года, покрыл около 80% расходов. Разработка игры была профинансирована компанией Epic Games. На текущий момент платформа пытается «отбить» стопроцентный объем вложений, после чего можно говорить о прибыли в размере 50%.

Продажи более 1,3 млн копий — по данным на февраль — оказалось недостаточно, чтобы проект окупил себестоимость.

По непроверенной информации финских аналитиков, в Alan Wake II было инвестировано около €70 млн. В эту сумму включены маркетинг, разработка и прочие расходы.