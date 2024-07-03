Stormind Games представила сюжетный трейлер A Quiet Place: The Road Ahead

A Quiet Place: The Road Ahead Фото: PS Store
В новом видео разработчики знакомят игроков с сюжетом, демонстрируя главных героев, монстров и методы выживания на различных локациях, окутанных хаосом.
A Quiet Place: The Road Ahead
Несмотря на то что большая часть игрового процесса подразумевает скрытые действия персонажей, некоторые задания позволят героям «пошуметь», поливая целые кварталы пулями дробовика.
В рамках сюжета пользователи возьмут под управление страдающую от астмы студентку Алекс, которая вынуждена искать медикаменты и делать все ради того, чтобы уцелеть вместе со своим парнем Мартином.
Выход A Quiet Place: The Road Ahead состоится в этом году на ПК и текущем поколении PlayStation и Xbox.