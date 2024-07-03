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    Stormind Games представила сюжетный трейлер A Quiet Place: The Road Ahead

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    Студия Stormind Games провела показ трейлера A Quiet Place: The Road Ahead — игры по мотивам «Тихого места».

    A Quiet Place: The Road Ahead
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    A Quiet Place: The Road Ahead

    В новом видео разработчики знакомят игроков с сюжетом, демонстрируя главных героев, монстров и методы выживания на различных локациях, окутанных хаосом.

    A Quiet Place: The Road Ahead

    Несмотря на то что большая часть игрового процесса подразумевает скрытые действия персонажей, некоторые задания позволят героям «пошуметь», поливая целые кварталы пулями дробовика.

    В рамках сюжета пользователи возьмут под управление страдающую от астмы студентку Алекс, которая вынуждена искать медикаменты и делать все ради того, чтобы уцелеть вместе со своим парнем Мартином.

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    • Выход A Quiet Place: The Road Ahead состоится в этом году на ПК и текущем поколении PlayStation и Xbox.

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