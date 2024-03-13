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    Состоялся показ геймплея шутера Gray Zone Warfare

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    Игровой портал IGN делится очередным эксклюзивным геймплеем. На этот раз в центре внимания чешская студия MADFINGER Games и ее проект Gray Zone Warfare — тактический шутер на движке Unreal Engine 5.

    Gray Zone Warfare
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    Gray Zone Warfare

    В процессе создания нового игрового опыта компания сделала акцент на реализме в стиле милитари, предлагая несколько режимов в качестве базовых вариантов прохождения.

    Геймплей Gray Zone Warfare

    Готовый продукт будет состоять из карты на 42 квадратных километра, территория которой станет эпицентром противостояния трех частных военных компаний.

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    • В процессе боев участники будут разделены на команды, получая персональные задачи. Противостоять игрокам смогут другие игроки или ИИ-персонажи. Выход шутера намечен на 2024 год.

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