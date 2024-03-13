Состоялся показ геймплея шутера Gray Zone Warfare

Игровой портал IGN делится очередным эксклюзивным геймплеем. На этот раз в центре внимания чешская студияи ее проект— тактический шутер на движке Unreal Engine 5.

В процессе создания нового игрового опыта компания сделала акцент на реализме в стиле милитари, предлагая несколько режимов в качестве базовых вариантов прохождения.

Геймплей Gray Zone Warfare

Готовый продукт будет состоять из карты на 42 квадратных километра, территория которой станет эпицентром противостояния трех частных военных компаний.

В процессе боев участники будут разделены на команды, получая персональные задачи. Противостоять игрокам смогут другие игроки или ИИ-персонажи. Выход шутера намечен на 2024 год.