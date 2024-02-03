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    Студия 2K представила обзор WWE 2K24

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    В преддверии весеннего релиза WWE 2K24 студия 2K раскрывает больше деталей о новом симуляторе реслинга.

    WWE 2K24
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    WWE 2K24

    В предстоящем файтинге фанатов ждут существенные дополнения. В частности, появятся новые типы матчей, включая Ambulance Match, Casket Match и Special Guest Referee, новые приемы и мини-игры, ракурсы камеры, а также будут проработаны мельчайшие детали — от пятен крови на ринге до стирающихся по ходу поединка элементов косметики.

    Обзор WWE 2K24

    Традиционно в симуляторе появится более широкий список рестлеров разных поколений, среди которых будут и новички. Одним из таких стал Рик Руд — звезда восьмидесятых.

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    • Релиз WWE 2K24 запланирован на 8 марта. Игра появится на ПК, PlayStation 5, Xbox Series S|X, а также пастген-консолях.

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