Студия 2K представила обзор WWE 2K24

В преддверии весеннего релизастудия 2K раскрывает больше деталей о новом симуляторе реслинга.

В предстоящем файтинге фанатов ждут существенные дополнения. В частности, появятся новые типы матчей, включая Ambulance Match, Casket Match и Special Guest Referee, новые приемы и мини-игры, ракурсы камеры, а также будут проработаны мельчайшие детали — от пятен крови на ринге до стирающихся по ходу поединка элементов косметики.

Обзор WWE 2K24

Традиционно в симуляторе появится более широкий список рестлеров разных поколений, среди которых будут и новички. Одним из таких стал Рик Руд — звезда восьмидесятых.

Релиз WWE 2K24 запланирован на 8 марта. Игра появится на ПК, PlayStation 5, Xbox Series S|X, а также пастген-консолях.