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    Sony проведет презентацию State of Play

    Игры Sony Игры для PlayStation 5
    Корпорация Sony анонсировала первую в 2024 году онлайн-презентацию State of Play, которая стартует 1 февраля, в 01:00 по Москве.

    Final Fantasy VII Rebirth
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    Final Fantasy VII Rebirth

    В рамках 40-минутной выставки разработчики представят более 15 проектов для PlayStation 5 и PlayStation VR2. На текущий момент известно о двух тайтлах — Rise of the Ronin и Stellar Blade — которые станут украшением цифрового показа.

    По словам руководителя PlayStation Studios Германа Хульста, февральская презентация State of Play будет посвящена играм, релиз которых состоится в этом году и позже.

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