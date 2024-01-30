Sony проведет презентацию State of Play

Корпорация Sony анонсировала первую в 2024 году онлайн-презентацию State of Play, которая стартует

В рамках 40-минутной выставки разработчики представят более 15 проектов для PlayStation 5 и PlayStation VR2. На текущий момент известно о двух тайтлах — Rise of the Ronin и Stellar Blade — которые станут украшением цифрового показа.

По словам руководителя PlayStation Studios Германа Хульста, февральская презентация State of Play будет посвящена играм, релиз которых состоится в этом году и позже.

В предвкушении шоу традиционно активизировались и инсайдеры, сообщая о том, что на мероприятии покажут многопользовательский шутер Concord, Final Fantasy VII Rebirth, Death Stranding, а также ряд других крупных проектов, включая Соника и Judas — игры от творцов BioShock.