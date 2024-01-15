Forza Motorsport получит патч с новым контентом

Разработчикиготовят четвертое по счету обновление для автогонки. В патч войдут гоночная трасса и автомобили.

Трасса Daytona International Speedway, анонсированная в игре, появится в двух оформлениях, а в список автомобилей вошли следующие модели:

1992 Lancia Delta HF Integrale EVO

2017 Abarth 124 Spider

2017 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

2007 Ferrari 430 Scuderia

2019 McLaren Senna GTR

2019 Ferrari #62 Risi Competizione 488 GTE

2022 Aston Martin Valkyrie AMR Pro

2018 Cadillac #57 TA CTS-V

При этом пользователи ожидали от обновления исправления ряда раздражающих ошибок, включая агрессивный искусственный интеллект противников и некорректное функционирование онлайн-штрафов. Однако новый патч не предусматривает никаких изменений в игровом процессе.

Выход обновления для Forza Motorsport состоится 16 января. Автогонка доступна на ПК и Xbox Series.