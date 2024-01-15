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    Forza Motorsport получит патч с новым контентом

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    Разработчики Forza Motorsport готовят четвертое по счету обновление для автогонки. В патч войдут гоночная трасса и автомобили.

    Forza Motorsport
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    Forza Motorsport

    Трасса Daytona International Speedway, анонсированная в игре, появится в двух оформлениях, а в список автомобилей вошли следующие модели:

    1992 Lancia Delta HF Integrale EVO
    2017 Abarth 124 Spider
    2017 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio
    2007 Ferrari 430 Scuderia
    2019 McLaren Senna GTR
    2019 Ferrari #62 Risi Competizione 488 GTE
    2022 Aston Martin Valkyrie AMR Pro
    2018 Cadillac #57 TA CTS-V

    При этом пользователи ожидали от обновления исправления ряда раздражающих ошибок, включая агрессивный искусственный интеллект противников и некорректное функционирование онлайн-штрафов. Однако новый патч не предусматривает никаких изменений в игровом процессе.

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    • Выход обновления для Forza Motorsport состоится 16 января. Автогонка доступна на ПК и Xbox Series.

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