Forza Motorsport получит патч с новым контентом

Трасса Daytona International Speedway, анонсированная в игре, появится в двух оформлениях, а в список автомобилей вошли следующие модели:
1992 Lancia Delta HF Integrale EVO
2017 Abarth 124 Spider
2017 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio
2007 Ferrari 430 Scuderia
2019 McLaren Senna GTR
2019 Ferrari #62 Risi Competizione 488 GTE
2022 Aston Martin Valkyrie AMR Pro
2018 Cadillac #57 TA CTS-V
При этом пользователи ожидали от обновления исправления ряда раздражающих ошибок, включая агрессивный искусственный интеллект противников и некорректное функционирование онлайн-штрафов. Однако новый патч не предусматривает никаких изменений в игровом процессе.
Выход обновления для Forza Motorsport состоится 16 января. Автогонка доступна на ПК и Xbox Series.