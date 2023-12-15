Бывший сотрудник Rockstar рассказал, почему ПК-версия GTA 6 выйдет позже консольной

Побившая все рекорды по просмотрам презентация трейлеравызвала ряд недоумений. В частности, владельцы ПК возмутились тем, что игру в данный момент анонсировали лишь для консолей.

Бывший разработчик команды Rockstar Майк Йорк объяснил, почему издатель принял такое решение.

«У нас нет ни денег, ни ресурсов, ни рабочей силы», — сказал Йорк. По его словам, если Rockstar имела бы более широкий штат разработчиков, то смогла сформировать три команды, которые трудились бы над версией для каждого устройства отдельно.

В текущих же реалиях версии для PlayStation 5 и Xbox Series принесут больше дохода, а их идентичные аппаратные характеристики значительно упрощают оптимизацию игры, в то время как порт для ПК — более сложный процесс, требующий больше времени на тесты.

Релиз GTA 6 намечен на 2025 год. Изначально игра появится на актуальном поколении консолей.