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    Бывший сотрудник Rockstar рассказал, почему ПК-версия GTA 6 выйдет позже консольной

    Игры Rockstar GTA 6 Игры для PlayStation 5 Игры для Xbox Series X/S Игры для ПК
    Побившая все рекорды по просмотрам презентация трейлера GTA 6 вызвала ряд недоумений. В частности, владельцы ПК возмутились тем, что игру в данный момент анонсировали лишь для консолей.

    GTA 6
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    GTA 6

    Бывший разработчик команды Rockstar Майк Йорк объяснил, почему издатель принял такое решение.

    «У нас нет ни денег, ни ресурсов, ни рабочей силы», — сказал Йорк. По его словам, если Rockstar имела бы более широкий штат разработчиков, то смогла сформировать три команды, которые трудились бы над версией для каждого устройства отдельно.

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    • В текущих же реалиях версии для PlayStation 5 и Xbox Series принесут больше дохода, а их идентичные аппаратные характеристики значительно упрощают оптимизацию игры, в то время как порт для ПК — более сложный процесс, требующий больше времени на тесты.

    Релиз GTA 6 намечен на 2025 год. Изначально игра появится на актуальном поколении консолей.

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