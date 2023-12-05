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  • 14:28
    • Rockstar представила трейлер GTA 6 после утечек в сети
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    Rockstar представила трейлер GTA 6 после утечек в сети

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    На канале Rockstar Games в YouTube состоялась демонстрация самой ожидаемой игры десятилетия: Grand Theft Auto VI обзавелась первым трейлером.

    GTA 6
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    GTA 6

    Изначально показ должен был состояться 5 декабря, в 17:00 по Москве, но из-за массы утечек презентацию пришлось перенести на более ранний срок. На данный момент трейлер посмотрели более 50 млн человек. Анонс предыдущей игры — GTA V — насчитывает около 100 млн просмотров за 10 лет.

    Трейлер Grand Theft Auto VI

    Вместе с трейлером разработчики опубликовали пресс-релиз, согласно которому, игра выйдет в 2025-м на консолях текущего поколения. Версия для ПК, скорее всего, появится годом позже.

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