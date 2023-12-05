Rockstar представила трейлер GTA 6 после утечек в сети

На канале Rockstar Games в YouTube состоялась демонстрация самой ожидаемой игры десятилетия:обзавелась первым трейлером.

Изначально показ должен был состояться 5 декабря, в 17:00 по Москве, но из-за массы утечек презентацию пришлось перенести на более ранний срок. На данный момент трейлер посмотрели более 50 млн человек. Анонс предыдущей игры — GTA V — насчитывает около 100 млн просмотров за 10 лет.

Трейлер Grand Theft Auto VI

Вместе с трейлером разработчики опубликовали пресс-релиз, согласно которому, игра выйдет в 2025-м на консолях текущего поколения. Версия для ПК, скорее всего, появится годом позже.

Новая Grand Theft Auto переносит игроков в город Вайс-Сити, который расположен в вымышленном штате Леонида. Главными героями станут Люсия и Джейсон — пара, попавшая в серьезную передрягу и ищущая пути решения проблем.