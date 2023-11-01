Разработчики Lies of P трудятся над DLC и сиквелом

Lies of P Фото: X — Lies of P
С этой информацией в публичный доступ вышел геймдиректор Дживой Чой, записав видеообращение, выпущенное в период празднования Хэллоуина.
Lies of P: Послание директора
В новом ролике Чой поблагодарил фанатов за теплый прием экшена и подтвердил, что сейчас NEOWIZ работает над DLC для Lies of P, а в будущем игра получит продолжение.
На данный момент творцы Lies of P не раскрывают конкретных деталей ни о предстоящем дополнительном контенте, ни о сиквеле. Ближайший апдейт игры намечен на ноябрь.