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    Разработчики Lies of P трудятся над DLC и сиквелом

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    После уверенного старта продаж и положительных отзывов в дальнейшем разработчики Lies of P полны решимости развить успех. В частности, студия NEOWIZ планирует дополнить игру новым контентом и создать сиквел.

    Lies of P
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    Lies of P

    С этой информацией в публичный доступ вышел геймдиректор Дживой Чой, записав видеообращение, выпущенное в период празднования Хэллоуина.

    Lies of P: Послание директора

    В новом ролике Чой поблагодарил фанатов за теплый прием экшена и подтвердил, что сейчас NEOWIZ работает над DLC для Lies of P, а в будущем игра получит продолжение.

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    • На данный момент творцы Lies of P не раскрывают конкретных деталей ни о предстоящем дополнительном контенте, ни о сиквеле. Ближайший апдейт игры намечен на ноябрь.

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