Cloud Imperium Game продемонстрировала 26 минут геймплея Squadron 42

Squadron 42 Фото: X — Squadron 42
Разработчики поспешили обрадовать новостью о том, что игра вошла в этап полной функциональности и теперь ее нужно довести до идеала, отполировав игровой процесс и улучшив оптимизацию.
Геймплей Squadron 42
В новом видео студия показала основные механики Squadron 42, включая космические сражения, перемещение по карте и успела представить новые кинематографические сцены с участием звезд Голливуда.
Анонсированная в 2012 году игра по-прежнему не имеет сроков релиза. По словам основателя студии, Squadron 42, способная превзойти культовые проекты вроде RDR 2 или God of War, появится, когда разработчики удостоверятся в ее совершенстве.