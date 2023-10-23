Cloud Imperium Game продемонстрировала 26 минут геймплея Squadron 42

В рамках мероприятия CitizenCon студияпосле затяжной паузы решилась на демонстрацию геймплея

Разработчики поспешили обрадовать новостью о том, что игра вошла в этап полной функциональности и теперь ее нужно довести до идеала, отполировав игровой процесс и улучшив оптимизацию.

Геймплей Squadron 42

В новом видео студия показала основные механики Squadron 42, включая космические сражения, перемещение по карте и успела представить новые кинематографические сцены с участием звезд Голливуда.

Анонсированная в 2012 году игра по-прежнему не имеет сроков релиза. По словам основателя студии, Squadron 42, способная превзойти культовые проекты вроде RDR 2 или God of War, появится, когда разработчики удостоверятся в ее совершенстве.