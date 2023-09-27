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    Ubisoft представила релизный трейлер Assassin's Creed Mirage

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    В преддверии скорого выхода Assassin's Creed Mirage, который намечен на 5 октября, издатель Ubisoft напомнил нам об этом, выпустив релизный трейлер.

    Assassin's Creed Mirage
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    Assassin's Creed Mirage

    Главными элементами нового видео стали паркур и убийства — основные навыки, которые главный герой будет приобретать и оттачивать по мере игрового прогресса.

    Релизный трейлер Assassin's Creed Mirage

    Новая часть популярной серии переносит нас на улицы древнего Багдада, чтобы поведать о жизни Басима за два десятилетия до начала приключений Valhalla.

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    • Предстоящий однопользовательский экшен будет доступен пользователям ПК, двух поколений консолей PlayStation и Xbox и iOS.

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