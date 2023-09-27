Ubisoft представила релизный трейлер Assassin's Creed Mirage

Assassin's Creed Mirage Фото: X — Assassin's Creed
Главными элементами нового видео стали паркур и убийства — основные навыки, которые главный герой будет приобретать и оттачивать по мере игрового прогресса.
Релизный трейлер Assassin's Creed Mirage
Новая часть популярной серии переносит нас на улицы древнего Багдада, чтобы поведать о жизни Басима за два десятилетия до начала приключений Valhalla.
Предстоящий однопользовательский экшен будет доступен пользователям ПК, двух поколений консолей PlayStation и Xbox и iOS.