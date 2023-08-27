В Starfield появится инструментарий, позволяющий добавлять собственные планеты и квесты

Starfield Фото: xbox.com
По словам главы издательского отдела Bethesda, в Starfield готовится инструментарий, с помощью которого мододелы смогут добавлять в игру свои планеты и даже квесты. Все возможности для этого будут предоставлены разработчиками.
Правда, появление инструментария не стоит ждать в момент релиза Starfield, его добавят позже.
Выход самой игры состоится 6 сентября на ПК и Xbox Series. Пользователи, которые приобрели премиум-издание, смогут начать исследовать таинственный космос на 5 дней раньше.