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    В Starfield появится инструментарий, позволяющий добавлять собственные планеты и квесты

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    В преддверии релиза одного из самых ожидаемых проектов осени — Starfield — компания Bethesda сделала ряд крутых анонсов, включая последнее сообщение от Пита Хайнса на выставке Gamescom 2023 по поводу модов для игры.

    Starfield
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    Starfield

    По словам главы издательского отдела Bethesda, в Starfield готовится инструментарий, с помощью которого мододелы смогут добавлять в игру свои планеты и даже квесты. Все возможности для этого будут предоставлены разработчиками.

    Правда, появление инструментария не стоит ждать в момент релиза Starfield, его добавят позже.

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