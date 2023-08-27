В Starfield появится инструментарий, позволяющий добавлять собственные планеты и квесты

В преддверии релиза одного из самых ожидаемых проектов осени —— компания Bethesda сделала ряд крутых анонсов, включая последнее сообщение от Пита Хайнса на выставкепо поводу модов для игры.

По словам главы издательского отдела Bethesda, в Starfield готовится инструментарий, с помощью которого мододелы смогут добавлять в игру свои планеты и даже квесты. Все возможности для этого будут предоставлены разработчиками.

Правда, появление инструментария не стоит ждать в момент релиза Starfield, его добавят позже.

Выход самой игры состоится 6 сентября на ПК и Xbox Series. Пользователи, которые приобрели премиум-издание, смогут начать исследовать таинственный космос на 5 дней раньше.