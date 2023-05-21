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    Топ-10 самых разочаровывающих концовок в истории видеоигр

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    Halo 2
    Даже самую крутую по сюжету игру легко сломает бездарная концовка. Смазать финал можно слишком сложной структурой, сжиганием высоких ожиданий или просто топорной развязкой. Автору Screenrant Сара-Джейн Симпсон удалось вспомнить 10 больших проектов, заключительный этап которых растоптал все, что пережили геймеры в процессе прохождения.

    10. Assassin's Creed 3

    Assassin's Creed 3
    Steam

    Почетную десятую строчку в листе разочаровывающих финалов заслуженно цепляет Assassin's Creed 3, которой по умолчанию принадлежит худшая концовка в серии.

    На каждом новом этапе прохождения AC3 мастерски повышала планку фантазий игроков, жаждущих лицезреть эпичную рубку Коннора и Чарльза Ли — главного антагониста. Но вместо битвы «ва-банк» Коннор убивает противника в баре, нанеся удар ножом в сердце. В довершение всего, позже погибает Дезмонд из-за расплывчатых причин остановки конца света в современной сюжетной линии.

    9. Half-Life 2

    Half-Life 2
    Steam

    Half-Life 2 обречена навеки впечататься в рейтинг развязок под грифом «epic fail». Релиз игры состоялся в далеком 2004-м, но даже сейчас найдутся фанаты, которые хотели бы увидеть нормальную третью часть, так как история Гордона не получила заслуженного продолжения.

  • Отсылки, чужие флешбэки или ранняя история. Джон Марстон все еще может повлиять на события Red Dead Redemption 3
  • Возвращение Джона Марстона в третью часть не кажется невозможным
  • 19/05/2023

    • Игроки катают бойкую кампанию, уничтожают полчища инопланетных существ и боссов, а затем резонно ждут величия. Но взамен получают ленивое «похлопывание по спине».

    8. Batman: Arkham Asylum

    Batman: Arkham Asylum
    Steam

    «Лечебница Аркхэм» претендовала на звание самой эталонной игры про Бэтмена. Игроки влюбились в ее тон и геймплей, а вот финал все бездарно выбросил в урну.

    За основу экшена от Warner Bros. Interactive Entertainment взяли битву Бэтмена с его величайшим врагом Джокером. От такого разрывного противостояния игроки базово ждали дикого поворота, набора остроумных и оригинальных моментов. Вместо этого Джокер становится монстром. Его ожидаемо выносит человек в костюме летучей мыши, всех спасает, а противника берут под стражу.

    7. Borderlands

    Borderlands
    Steam

    Кампания action/RPG от 2K Games базируется на поиске хранилища, в котором, по слухам, таятся сокровища. Колонизаторы, одержимые мысленными богатствами, не могут не пройти мимо такой возможности. С этого периода стартует большое приключение.

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  • 14/05/2023

    • Очевидно, ребята из Gearbox Software стремились преподать дерзких жизненный урок: планета в игре называется Пандора — некий символизм с ящиком Пандоры, открытие которого сулит беду. Но если не вдаваться в философские параллели, а просто выполнять сюжет шутера, то концовка, в которой нет сокровища, но встречается гигантский монстр и благодарность Ангела-хранителя, кажется плюшевой.

    6. Halo 2

    Halo 2
    Steam

    В крутости Halo 2 едва ли могут возникать сомнения: шикарно проработанный мир и отличная механика шутера. Однако есть подозрение, что эта часть была создана в качестве плацдарма для Halo 3, из-за чего игроки по делу чувствовали себя обделенными.

    Развязка с Мастером Чифом пальнула мимо цели. Сюжет в игре оказался коротким, из-за чего Halo 2 производила впечатление влаги и сырости — мерзкое чувство, от которого просто хочется сбежать в нормальную среду.

    5. Far Cry 5

    Far Cry 5
    Steam

    По своему финалу Far Cry 5 сильно сдает на фоне остальных игр серии. В ней игрок сталкивается со злым культом, а большую часть времени тратит на погоню за его лидером Иосифом Сидом.

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  • 06/05/2023

    • В судьбоносный момент поимки антагониста перед игроком встает выбор: арестовать или отпустить Сида. Увы, несмотря на принятое решение, выигрывает злодей. Каково ввалить часы свободного времени на прохождение, чтобы игра намекнула, что все, что ты делаешь, режиссеры отправят в топку?

    4. Middle-earth: Shadow of Mordor

    Middle-earth: Shadow of Mordor
    Steam

    Сойтись лицом к лицу с одним из самых плохих парней на планете — невероятно заманчивая перспектива. Тем не менее в Middle-earth: Shadow of Mordor каким-то образом это полностью разрушили, превратив финал в поспешный облом.

    Финальная битва сводится к базовому быстрому событию. Хуже того, Саурон даже не самый мощный босс в игре, из-за чего потенциальное эпическое сражение заслуженно освистывают зрители по эту сторону экрана.

    3. Prince of Persia

    Prince of Persia
    Steam

    Еще одна великолепная игра, которая все рушит в последнюю минуту. В Prince of Persia герой воюет за спасение одноименного королевства от ужасной порчи. Разработчики выкатили нестыдный сюжет достойной франшизы, но срезали собственные старания развязкой.

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  • 08/05/2023

    • В финале истории Принц, отчаянно боровшийся со всевозможным злом, решается аннулировать все свои достижения ради воскрешения Элики — принцессы, которую встретил в начале кампании.

    2. Mass Effect 3

    Mass Effect 3
    Steam

    Каждая часть Mass Effect 3 представляет собой эпическую и амбициозную историю с тяжелыми темами личной свободы действий и выбором игроков. В конце трилогии геймеры ждали чего-то великого, но она из-за бездарного финала ожидания были раздроблены на мелкие осколки.

    Потратив бесчисленное количество часов на битву со Жнецами, игроки получили не мегакрутой конец, а пыль в глаза в виде сцен в зависимости от процента боеготовности галактики и пунктов в диалоговом окне. На момент релиза сеть взорвали приговорные фидбэки, а разработчики второпях пытались приложить лед к больному месту с помощью DLC.

    1. Fallout 3

    Fallout 3
    Steam

    Что может расстроить больше поспешных концовок или развязок, игнорирующих выбор игрока? У разработчиков Fallout 3 нет ответа. Ребята из ​​Bethesda выкатили кучу вариантов завершения истории, но все они буквально наказывали геймеров за сосредоточение на основной квестовой цепочке.

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  • 27/04/2023

    • После запечатывания последней миссии игра консервируется. Больше никаких исследований или побочных заданий. Просто кат-сцена, рассказывающая о Пустоши. Ложные развязки, несмотря на решение героя, попытались позже перекрыть дополнением Broken Steel. Правда, за DLC нужно было доплачивать, из-за чего многие поклонники Fallout возмущенно вышли из игры и кинулись очищать занятую ею память.

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