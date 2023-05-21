Топ-10 самых разочаровывающих концовок в истории видеоигр

10. Assassin's Creed 3

Assassin's Creed 3 Steam

Почетную десятую строчку в листе разочаровывающих финалов заслуженно цепляет Assassin's Creed 3, которой по умолчанию принадлежит худшая концовка в серии.

На каждом новом этапе прохождения AC3 мастерски повышала планку фантазий игроков, жаждущих лицезреть эпичную рубку Коннора и Чарльза Ли — главного антагониста. Но вместо битвы «ва-банк» Коннор убивает противника в баре, нанеся удар ножом в сердце. В довершение всего, позже погибает Дезмонд из-за расплывчатых причин остановки конца света в современной сюжетной линии.

9. Half-Life 2

Half-Life 2 Steam

Half-Life 2 обречена навеки впечататься в рейтинг развязок под грифом «epic fail». Релиз игры состоялся в далеком 2004-м, но даже сейчас найдутся фанаты, которые хотели бы увидеть нормальную третью часть, так как история Гордона не получила заслуженного продолжения.

Игроки катают бойкую кампанию, уничтожают полчища инопланетных существ и боссов, а затем резонно ждут величия. Но взамен получают ленивое «похлопывание по спине».

8. Batman: Arkham Asylum

Batman: Arkham Asylum Steam

«Лечебница Аркхэм» претендовала на звание самой эталонной игры про Бэтмена. Игроки влюбились в ее тон и геймплей, а вот финал все бездарно выбросил в урну.

За основу экшена от Warner Bros. Interactive Entertainment взяли битву Бэтмена с его величайшим врагом Джокером. От такого разрывного противостояния игроки базово ждали дикого поворота, набора остроумных и оригинальных моментов. Вместо этого Джокер становится монстром. Его ожидаемо выносит человек в костюме летучей мыши, всех спасает, а противника берут под стражу.

7. Borderlands

Borderlands Steam

Кампания action/RPG от 2K Games базируется на поиске хранилища, в котором, по слухам, таятся сокровища. Колонизаторы, одержимые мысленными богатствами, не могут не пройти мимо такой возможности. С этого периода стартует большое приключение.

Очевидно, ребята из Gearbox Software стремились преподать дерзких жизненный урок: планета в игре называется Пандора — некий символизм с ящиком Пандоры, открытие которого сулит беду. Но если не вдаваться в философские параллели, а просто выполнять сюжет шутера, то концовка, в которой нет сокровища, но встречается гигантский монстр и благодарность Ангела-хранителя, кажется плюшевой.

6. Halo 2

Halo 2 Steam

В крутости Halo 2 едва ли могут возникать сомнения: шикарно проработанный мир и отличная механика шутера. Однако есть подозрение, что эта часть была создана в качестве плацдарма для Halo 3, из-за чего игроки по делу чувствовали себя обделенными.

Развязка с Мастером Чифом пальнула мимо цели. Сюжет в игре оказался коротким, из-за чего Halo 2 производила впечатление влаги и сырости — мерзкое чувство, от которого просто хочется сбежать в нормальную среду.

5. Far Cry 5

Far Cry 5 Steam

По своему финалу Far Cry 5 сильно сдает на фоне остальных игр серии. В ней игрок сталкивается со злым культом, а большую часть времени тратит на погоню за его лидером Иосифом Сидом.

В судьбоносный момент поимки антагониста перед игроком встает выбор: арестовать или отпустить Сида. Увы, несмотря на принятое решение, выигрывает злодей. Каково ввалить часы свободного времени на прохождение, чтобы игра намекнула, что все, что ты делаешь, режиссеры отправят в топку?

4. Middle-earth: Shadow of Mordor

Middle-earth: Shadow of Mordor Steam

Сойтись лицом к лицу с одним из самых плохих парней на планете — невероятно заманчивая перспектива. Тем не менее в Middle-earth: Shadow of Mordor каким-то образом это полностью разрушили, превратив финал в поспешный облом.

Финальная битва сводится к базовому быстрому событию. Хуже того, Саурон даже не самый мощный босс в игре, из-за чего потенциальное эпическое сражение заслуженно освистывают зрители по эту сторону экрана.

3. Prince of Persia

Prince of Persia Steam

Еще одна великолепная игра, которая все рушит в последнюю минуту. В Prince of Persia герой воюет за спасение одноименного королевства от ужасной порчи. Разработчики выкатили нестыдный сюжет достойной франшизы, но срезали собственные старания развязкой.

В финале истории Принц, отчаянно боровшийся со всевозможным злом, решается аннулировать все свои достижения ради воскрешения Элики — принцессы, которую встретил в начале кампании.

2. Mass Effect 3

Mass Effect 3 Steam

Каждая часть Mass Effect 3 представляет собой эпическую и амбициозную историю с тяжелыми темами личной свободы действий и выбором игроков. В конце трилогии геймеры ждали чего-то великого, но она из-за бездарного финала ожидания были раздроблены на мелкие осколки.

Потратив бесчисленное количество часов на битву со Жнецами, игроки получили не мегакрутой конец, а пыль в глаза в виде сцен в зависимости от процента боеготовности галактики и пунктов в диалоговом окне. На момент релиза сеть взорвали приговорные фидбэки, а разработчики второпях пытались приложить лед к больному месту с помощью DLC.

1. Fallout 3

Fallout 3 Steam

Что может расстроить больше поспешных концовок или развязок, игнорирующих выбор игрока? У разработчиков Fallout 3 нет ответа. Ребята из ​​Bethesda выкатили кучу вариантов завершения истории, но все они буквально наказывали геймеров за сосредоточение на основной квестовой цепочке.

После запечатывания последней миссии игра консервируется. Больше никаких исследований или побочных заданий. Просто кат-сцена, рассказывающая о Пустоши. Ложные развязки, несмотря на решение героя, попытались позже перекрыть дополнением Broken Steel. Правда, за DLC нужно было доплачивать, из-за чего многие поклонники Fallout возмущенно вышли из игры и кинулись очищать занятую ею память.