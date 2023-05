Отсылки, чужие флешбэки или ранняя история. Джон Марстон все еще может повлиять на события Red Dead Redemption 3

Одним из главных отличий Red Dead Redemption от серии игр GTA, с которой нередко проводят параллели, является связь героев. В вестерне банда разбойников пытается подстроиться под новую временную эпоху — эпоху умирающего Дикого Запада. Одним из ключевых персонажей двух частей стал Джон Марстон. И его появление нельзя исключать в дальнейшем.

Да, мы знаем, что мы не в параллельной вселенной, где Rockstar ускоренно штампует игры, и понимаем, что о продолжении ставшего культовым вестерна пока никто не говорит. И если бы пришлось заключать пари, то можно было бы смело предположить, что в Rockstar Games 24/7 трудятся над GTA 6. Но строить теории о новой части RDR, релиз которой в будущем неминуем — крайне интересное занятие, коим увлекся автор Gamerant Уильям Артур Картер.

Несмотря на то что в Red Dead Redemption 3 разработчики из Rockstar Games могут решиться на резкое изменение оболочки или временного периода, игра просто обязана сохранить хоть что-то из того, что полюбилось фанатам ранее. Кажется, достичь такого же высокого стандарта другими методами компания не сможет.

Учитывая, что связующим звеном длинной истории двух частей стал Джон Марстон, есть вероятность, что студия не захочет, чтобы игроки и Джон разлучались.

Сюжетная линия RDR 3 может повернуться в любую сторону

Смерть Джона в 1911 году была всеми нами задокументирована в памяти, поэтому его роль в новом сюжете, действие которого происходит после, автоматически сводится к минимуму или вообще исключается. Однако откат к банде Ван дер Линде, игра за Сэди, Чарльза или даже Джека могут натолкнуть возвращение в виде флешбэков, направляя персонажа на определенный путь.

Подобно Джоэлу из The Last of Us Part II или Джокеру из Arkham Knight, смерть любимого персонажа вовсе не означает конец его участия в повествовании. Все они по-прежнему могут вносить свой вклад в тон и развитие героев нового мира.

Поскольку Red Dead Redemption 2 служит приквелом к первой игре, вполне возможно, что третья часть сделает то же самое. Игрокам позволят исследовать США в годы после Гражданской войны. Увидев Джона юнцом, можно получить захватывающее представление о его жизни до появления семьи. А ведь в его биографии был и еще один период — уход из банды на год. Чем не повод раскрыть детали этого этапа?

Связь Джона с Red Dead Redemption будет вечной

Хотя Марстон не является главным героем игры 2018 года, он стопроцентно вшит в ткань истории, расширяя свое присутствие в более поздних главах экшена. А спустя 8 лет после смерти Артура он и вовсе врезается в передний план. Ребята из Rockstar сделали Джона настоящей звездой франшизы, при этом Морган по-прежнему остается кем-то особенным.

Из Red Dead Redemption 2 Джон уходит с твердой целью начать собственную жизнь, и в шляпе Артура Моргана в качестве благословения направляется в Нью-Остин в надежде найти свободную от банд, преступных дел и перестрелок обыденность. Бесспорно, его возвращение в очередной рассказ RDR, будь то второстепенная роль, или полноценное ответвление, способно по-новому раскрыть поклонникам франшизы большую главу из жизни персонажа, о котором разработчики написали крутейший сценарий.