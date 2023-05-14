Экшен ручной прорисовки, разработанная благодаря Kickstarter RPG и 8 других инди-игр, релиз которых состоится в этом году

Paper Trail

Paper Trail Steam

Приключенческая головоломка Paper Trail забрасывает игрока в мир бумажных фигур, в котором персонаж по имени Пейдж натыкается на интерактивные квесты, помещенные в инновационную механическую оболочку студии Newfangled Games.

Пока авторы проекта тщательно скрывают дату релиза, но, по слухам, выход игры намечен на август. Paper Trail будет доступна на ПК, двух поколениях консолей PlayStation и Xbox + Nintendo Switch.

Goodbye Volcano High

Goodbye Volcano High Steam

Киллер-фичами Goodbye Volcano High являются полноценная актерская озвучка и ручная прорисовка. Повествовательная история, включающая в себя механику ритм-игры, познакомит нас с героем по имени Фэнг, а ее действия происходят во время его последнего года в старшей школе.

Внутриигровые манипуляции будут влиять на дальнейший сюжет, ведь персонажа терзают две основные проблемы — тайные любовные чувства и не самые теплые отношения в семье в преддверии апокалипсиса. Выход Goodbye Volcano High состоится 29 августа на ПК, PS4, PS5 и MacOS.

REPLACED

REPLACED Steam

Платформер-триллер от Coatsink телепортирует игроков в sci-fi мир 80-х годов прошлого века, где им предстоит примерить роль искусственного интеллекта, запертого в человеческом теле.

В процессе игровой кампании героев ждет мрачный антиутопический социум, которым правит жадность, а также множество тайн и сражений. Ожидается, что REPLACED выгрузят в онлайновые библиотеки летом. Игра будет доступна на ПК, Xbox One, Xbox Series S|X.

Bomb Rush Cyberfunk

Bomb Rush Cyberfunk Steam

Jet Set Radio получит духовный сиквел в виде киберпанкового экшена Bomb Rush Cyberfunk, который в скором времени выйдет в публичный доступ.

В инди-игре от Team Reptile героев ждут жаркие замесы с другими творцами граффити за контроль над улицами, а сюжет расскажет историю о Рэде — обезглавленном персонаже, получившем взамен голову робота. Теперь он намеревается найти виновника, а помочь ему смогут все желающие уже 18 августа. Bomb Rush Cyberfunk выйдет на ПК, Linux, MacOS и Nintendo Switch.

Lies Of P

Lies Of P Steam

Жанр Action/RPG получит в свою компанию еще один хороший проект. Его разработчиком является студия Round 8 Studio. Вдохновленная романом «Приключения Пиноккио» игра имеет много общего в плане геймплея с Bloodborne и презентует таинственную историю о Пиноккио и его борьбе за возможность стать человеком.

В Lies Of P придумали несколько концовок. Одну из них увидит игрок в зависимости от действий по ходу кампании. В общий доступ файтинг влетит в этом году. Загрузить его смогут пользователи ПК и двух поколений консолей от Sony и Microsoft.

Tiny Thor

Tiny Thor Steam

Шикарно проработанный 16-битный платформер Tiny Thor мастерски раскрывает историю Тора из скандинавской мифологии.

Процесс сражений в файтинге от Asylum Square сосредоточен на использовании культового молота, ну а главной фичей игры является ретро-стиль с 30 уровнями и фановыми сюжетными особенностями. Испытать свои скиллы можно будет уже летом.

Oxenfree 2: Lost Signals

Oxenfree 2: Lost Signals Steam

Действия Lost Signals происходят спустя 5 лет после событий первой части Oxenfree. В повествовательном приключении от Night School Studio геймеры управляют Райли Поверли, занимающейся исследованием электромагнитных волн и имеющей способности выходить на связь со сверхъестественными существами.

На разных этапах прохождения игроку нужно будет щелкать головоломки и исследовать тайны, а также мешать культистам, которые хотят, чтобы вся нечисть попала в наш мир. Игра Oxenfree 2: Lost Signals выйдет на ПК, MacOS, PS4, PS5 и Nintendo Switch.

Sea Of Stars

Sea Of Stars Steam

Чтобы получить финансирование на разработку Sea Of Stars, студия Sabotage Studio запустила кампанию на Kickstarter. К счастью, нужная сумма собрана, проекту суждено жить. Благодаря донатам, игра выйдет 29 августа. Релиз состоится ПК, PS5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch, PS4 и Xbox One.

Инди-игра в стиле ретро обещает драйвовую механику пошаговых боев, систему исследования и интерактивную связь с окружающей средой. Ради создания лучшей версии релиз Sea Of Stars несколько раз пришлось переносить.

My Time At Sandrock

My Time At Sandrock Steam

Постапокалиптический симулятор жизни My Time At Sandrock с 2022-го торчит на ранней стадии в Steam. Но полноценный релиз состоится в этом году, дополнив также онлайн-магазины PlayStation, Microsoft и Nintendo.

В My Time At Sandrock игрокам презентуют более 60 часов приключений и квестов в футуристичном мире. Женитьба, романы, украшение домов, сбор урожая, уход за скотом, раскрытие тайн и серийные исследовательские челленджи — вот перечень занятий, ожидающих всех тех, кто решится приобрести проект от Pathea.

Mineko's Night Market

Mineko's Night Market Steam

В оригинальный срок релиза издатель Humble Bundle не вложился. Новая дата выхода — 26 сентября этого года. Доступ к игре получат пользователи ПК, MacOS и Nintendo Switch.

Mineko's Night Market — проект, наделенный японской культурой. Игроки смогут решать тематические головоломки, конструировать предметы, изучать внутренний мир, который скрывают в себе мини-игры, собранные в одно крутое повествование.