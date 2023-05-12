FIFA 23: лучшие правые защитники, которых стоит подписать в режиме карьеры

1. Трент Александер-Арнольд

Трент Александер-Арнольд globallookpress.com

Уже к 24 годам Трент считается одним из крутейших мастеров на своей позиции, и, кажется, спокойно впишется в любую команду, если говорить о FIFA 23. С общим рейтингом 87 и потенциалом 89 Александер-Арнольд влегкую синхронизируется со стартовым составом без разминки.

С повышенной точностью навесов и навыками пасующего выбранный клуб усилится моментально, но стоит понимать, что такое подписание — по умолчанию удовольствие премиум-класса. Подобная роскошь обойдется коучу дороже, чем покупка особого таланта.

2. Рис Джеймс

Рис Джеймс globallookpress.com

Несмотря на помехи в виде травм, развитие Риса Джеймса в последние несколько лет вошло в разряд сенсационных. В настоящее время его общий рейтинг в FIFA 23 составляет 84 балла. Зато потенциальная прокачка способна подтянуть его к взрослым 88.

Разносторонний, динамичный и крепкий защитник. Рис Джеймс прячет в кармане все желаемые качества, которые делают его ценным активом для команды хай-класса в режиме карьеры.

3. Ашраф Хакими

Ашраф Хакими globallookpress.com

Еще один молодой защитник межгалактического уровня, собравший солидный для 24 лет пак трофеев в топовых чемпионатах. Хакими надежно закрепился в листе элитных защитников. И в ближайшие годы спрыгивать оттуда не планирует.

В FIFA 23 Career Mode Ашрафа наградили рейтингом 84 и оставили огромный участок для прокачки. При правильном менеджменте Хакими станет звездой футсима со статой 89. Уже со старта марокканец наделен гиперскоростью и техническими способностями. Под ним правый фланг защиты даже в средней команде будет гореть.

4. Нуссаир Мазрауи

Нуссаир Мазрауи globallookpress.com

Второй представитель Марокко в подборке. Мазрауи — восходящая звезда, чей талант получил признание благодаря переходу в «Баварию». И это в солидном по сегодняшним критериям возрасте 24 лет (на момент трансфера).

Возможно, Нуссаир не тот, кто способен стать железобетонным лидером основы одного из ярчайших мировых футбольных брендов, но в FIFA 23 он представляет собой крутой вариант для усиления. На старте кампании в режиме карьеры Мазрауи достанется с рейтингом 82, а его потенциал — 87. Шикарная альтернатива защитникам версии «мета».

5. Джереми Фримпонг

Джереми Фримпонг globallookpress.com

Джереми — культовый герой FIFA, особенно для игроков Ultimate Team. Но и в Career Mode на Фримпонге стоит заострить внимание.

В свои 22 нидерландец переживает хороший карьерный подъем: он стал игроком основы в «Байере» и сборной, а в футсиме имеет стартовый рейтинг 80 с возможным ростом до 86. Для любого коуча такое подписание — это идеальный вариант на перспективу. Вероятно, ускорение в 96 — более весомый аргумент в его пользу.

6. Вилфред Синго

Вилфред Синго globallookpress.com

Менее известный талант уже получил признание от ребят из EA Sports во время промо-акции Future Stars. Ивуариец — подходящий кандидат для большинства менеджеров, желающих вырастить будущего игрока старта самостоятельно.

Общий потенциал прокачки Синго составляет 86 баллов, но главная его особенность — сносный прайс. Благодаря системе углубленного развития, являющейся киллер-фичей режима карьеры, он может трансформироваться в безальтернативного топа.

7. Мало Гюсто

Мало Гюсто globallookpress.com

Очередной любопытный вариант для коучей, предпочитающих сольно делать из ноунеймов мировых суперзвезд.

В 19 лет арендованный у «Челси» защитник «Лиона» успел произвести впечатление на нескольких крупнейших стадионах Лиги 1. Поэтому у французского подростка внушительный потенциальный рейтинг (85). Мало Гюсто, запомните его имя.

Как развивать правых защитников в режиме карьеры FIFA 23?

Режим карьеры в FIFA 23 givemesport.com

В Career Mode разработчики презентовали разные способы прокачки. В базовом понимании этой процедуры коучи должны следить за банальными вещами. В частности, чтобы футболисты получали достаточно игровых минут. А если дело доходит до вундеркиндов, которые еще не способны зажигать в основной команде хотя бы чуть-чуть, менеджерам стоит отправить их в аренду.

Еще один надежный инструмент прокачки — тренировочные упражнения. Они улучшают отдельные навыки и повышают общий рейтинг. Медленным, но верным путем неокрепший молодой футболист сможет дотянуться до основной команды. Конечно, тренировки можно пропускать, оставляя их на съедение симуляции, но эффект от такой манипуляции будет минимальным.

Наконец, новинкой FIFA 23 являются планы развития игроков. Их использование дает пространство для манипуляций в зависимости от роли на поле. К примеру, для правых защитников тренеры могут выбрать один из пяти планов прокачки. Выбранная роль подскажет, на какие характеристики обратить внимание в процессе взаимодействия с футболистом.