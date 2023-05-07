Рейтинг шутера Redfall продолжает снижаться

Новый шутер от первого лица, являющийся Xbox-эксклюзивом, по-прежнему находится под раздачей геймеров.

На портале Metacritic его рейтинг рухнул до 56%. За минувшие сутки стрелялка о вампирах от Arkane Studios потеряла 5%. В данный момент оценки игры основаны на 40+ рецензиях.

С пользовательским рейтингом дела еще печальнее. Xbox-версию «наградили» 3 баллами из 10, а ПК-юзеры влепили игре всего 1.9 балла.

И профессиональные критики, и обычные юзеры жалуются на производительность, ужасный геймплей, сырую систему прогресса и слабую дизайнерскую проработку.

Все мрачно у Redfall и в Steam. Там игра торчит почти в подвале списка самых провальных релизов за все время.