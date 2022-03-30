«Спустя 12 лет вы облажались». Игроки критикуют разработчиков за Battlefield 2042

В конце прошлой недели интернет-странички студии DICE пополнились постом о шутере 2010-го года Battlefield Bad Company 2. Однако вместо теплых ностальгических отзывов читатели припомнили грехи последнего их проекта — Battlefield 2042.

Компания DICE сама вызвала на себя удар

Последняя часть серии Battlefield появилась на популярнейших игровых платформах в октябре прошлого года. К сожалению, обещанных студией DICE крутых плюшек пользователи так и не увидели, поэтому шутер стал яркой мишенью для хейта со стороны простых игроков, почувствовавших себя обманутыми.

На сегодняшний день Battlefield 2042 нравится всего 30% пользователей Гугл, в то время как в Steam дела с оценками сложились еще печальнее — 72% отрицательных отзывов с момента появления игры на площадке. Да и за последний месяц лишь 18% юзеров посчитали проект добротным.

И без того приличная порция хейта в адрес DICE прибавила в размерах в конце прошлой недели благодаря самим разработчикам. В своих соцсетях студия выкатила «ностальгии пост» о том, что 12 лет назад вышла в свет игра Battlefield Bad Company 2. Однако милоту с 6-секундным роликом и 100 знаками подписчики не заценили, напомнив, в какое дно скатилась франшиза с появлением Battlefield 2042 .

Геймеры не стесняются троллить разработчиков

Среди ребят, которые не стесняются мочить Battlefield 2042, оказался YouTube-геймер Westie, чья аудитория на канале подбирается к миллиону подписчиков. В своем Твиттере он запилил эпик-фейл видео, назвав его «Путем Battlefield 2042 от рекламной шумихи до трех недель после запуска». Кстати, его вполне незамысловатый юмор уже получил около 2 тыс. лайков.

Твит ютубера Westie twitter.com

«Когда я увлекся этой игрой в 16 лет, я сказал “Представьте, что DICE сможет придумать в следующие 10 лет”. Что ж, вот мы здесь, а я все еще отчаянно оптимистичен несмотря на реальность, в которой мы живем. Спасибо за воспоминания, ЛУЧШИЕ ВОСПОМИНАНИЯ», — пишет пользователь под ником W4M3R, в качестве ответки в адрес разработчиков.

Пользователь W4M3R twitter.com

«Вернулись в эпоху, когда игры Battlefield были шедевральными», — с ноткой грусти вспоминает владелец аккаунта KM 22.

Недовольный юзер KM 22 twitter.com

«И спустя 12 лет вы облажались», — отметил человек, замаскировавшийся под прозвищем Blisk.

Сообщение пользователя Blisk twitter.com

«Игра 2010 года выглядит лучше, чем BF 2042, дикость», вот такой панч в сторону DICE кинул юзер Pvt Rinzler.

Правдивый твит Pvt Rinzler twitter.com

А вот Твиттер-аккаунт стримера DanLePro не поленился найти гифку с «ягодками-вспоминашками» из Саус Парка, написав следующее: «Чувак, помнишь, когда игры Battlefield были хороши».

Отзыв стримера DanLePro twitter.com

По сети сейчас гуляют мемасы с Уиллом Смитом с недавней церемонии «Оскар». Некоторые даже тут умудряются поймать флэшбэки с Battlefield 2042, сравнивая «хайп вокруг утечек» и «реальную ситуацию».

Ожидание и реальность в Battlefield 2042 twitter.com

Разработчики дали фидбэк

С момента релиза Battlefield 2042 создатели игры безуспешно пытаются загасить критику. С такой целью менеджер сообщества DICE Straatford87 29 марта выкатил важное сообщение на официальном форуме EA. В нем говорится о «значительном» обновлении для BF 2042 , выход которого должен состояться в апреле.

По словам Straatford87, ближайший апдейт исправит ряд ошибок и прокачает внутриигровой баланс. Речь идет о технике и поведении насадок для оружия. Всего же в игру планируется закинуть «несколько сотен изменений».