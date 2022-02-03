Тащим карту без вредных выхлопов. Топ-5 электрокаров в ​​Forza Horizon 5

2013 Mclaren P1

2013 Mclaren P1 Forza Motorsport

Модель P1 всегда считалась одной из самых быстрых в серии Forza с максимальной скоростью не ниже 250 миль в час (402 км/ч). Представленная красотка быстро накидывает стартовую скорость и идеально справляется с ее набором при выходе из поворота.

Для разгона с нуля до 97 км/ч этой тачке требуется всего 2.8 секунды, а для того, чтобы взвинтить спидометр до сотни миль в час, ей достаточно 5.2 секунды. Но при всех своих прекрасных показателях 2013 Mclaren P1 склонна к сильной пробуксовке колес в случае отключения контроля тяги.

2014 Porsche 918 Spyder

2014 Porsche 918 Spyder Reddit

Благодаря улучшенным характеристикам Porsche 918 превратился в один из самых скоростных среди моделей автомобилей X-класса в серии Horizon. Гибридная установка 918 Spyder делает эту тачилу нереально быстрой во время разгона.

Отметку в 97 км/ч она берет за 2.2 секунды, в то время как сотню миль в час Porsche 918 готов выжать за 4.9 секунды. Вот только максимальная скорость модели не такая высокая , как у ее конкурентов — 214 миль в час или же 344 км/ч.

2019 RAESR TACHYON Speed

2019 RAESR TACHYON Speed Twitter

Изначально концептуальный электрический суперкар RAESR TACHYON Speed появился во франшизе в ходе патча обновлений Update 33 для Forza Horizon 4. Машина быстро нашла своих фанатов, а потому в новой части гонок ее не могло не быть.

Представленная модель характеризуется своей легкостью — 1451 кг при снаряженной массе. В серии Forza она весит меньше, чем большая часть ее аналогов . Автомобиль TACHYON Speed приводится в движение с шестью электродвигателями общей мощностью в 1251 лошадиную силу (933 кВт) и способен развивать максимальную скорость до 386 км/ч.

2015 BMW i8

2015 BMW i8 Forza/YouTube

BMW i8 2015 года — заднеприводный гибридный суперкар, дебютировавший в третьей части Forza Horizon. Тогда тачка входила в набор Rockstar Energy Car Pack, а позже — превратилась в стандартное авто во всех будущих частях игры.

Реальная модель BMW i8 готова выжать 97 км/ч за 4.3 секунды и достичь максимальной скорости 155 миль в час (250 км/ч), в то время как во франшизе Forza ее стату немного проапгрейдили . Отметку в 97 км/ч она покоряет всего за 3.6 секунды, а до сотни миль в час (161 км/ч) — разгоняется за 9 секунд. Всего же игровой прототип BMW i8 может выдать 194 мили в час (312 км/ч).

2013 Ferrari LaFerrari

2013 Ferrari LaFerrari Reddit