Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Игры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Тащим карту без вредных выхлопов. Топ-5 электрокаров в ​​Forza Horizon 5

    Устраивать заезды можно и без вреда экологии

    Игры Forza Horizon 5 Игры для ПК Игры для Xbox One Игры для Xbox Series X/S
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваВ Пекин за золотом. В каких видах спорта Россия завоюет медали на Олимпиаде? Арсений ГрицюкБез НХЛ, но с ковидом. Каким получится хоккейный турнир на Олимпиаде в Пекине? Электрокары в Forza Horizon 5Тащим карту без вредных выхлопов. Топ-5 электрокаров в ​​Forza Horizon 5
  • 12:45
    • Березуцкий — об игре новичков ЦСКА Языджи и Медины: Просто великолепно
  • 12:14
    • Даниил Медведев снялся с турнира в Роттердаме
  • 09:10
    • Объявлен состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету на ОИ-2022
    Все новости спорта
    Электрокары в Forza Horizon 5
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Электрокары в Forza Horizon 5
    Широкий выбор авто в Forza Horizon 5 включает в себя немало достойных тачек, использующих для работы электроэнергию. Охранники окружающей среды из Sportskeeda покопались в характеристиках и отобрали пятерку лучших.

    2013 Mclaren P1

    2013 Mclaren P1
    Forza Motorsport

    Модель P1 всегда считалась одной из самых быстрых в серии Forza с максимальной скоростью не ниже 250 миль в час (402 км/ч). Представленная красотка быстро накидывает стартовую скорость и идеально справляется с ее набором при выходе из поворота.

  • В Forza Horizon 5 появятся китайские автомобили
  • Читайте по теме

    • Для разгона с нуля до 97 км/ч этой тачке требуется всего 2.8 секунды, а для того, чтобы взвинтить спидометр до сотни миль в час, ей достаточно 5.2 секунды. Но при всех своих прекрасных показателях 2013 Mclaren P1 склонна к сильной пробуксовке колес в случае отключения контроля тяги.

    2014 Porsche 918 Spyder

    2014 Porsche 918 Spyder
    Reddit

    Благодаря улучшенным характеристикам Porsche 918 превратился в один из самых скоростных среди моделей автомобилей X-класса в серии Horizon. Гибридная установка 918 Spyder делает эту тачилу нереально быстрой во время разгона.

  • Halo Infinite: локации 12 черепов и их свойства
  • Где спрятаны эти черепушки и зачем они нужны?
  • 25/01/2022

    • Отметку в 97 км/ч она берет за 2.2 секунды, в то время как сотню миль в час Porsche 918 готов выжать за 4.9 секунды. Вот только максимальная скорость модели не такая высокая, как у ее конкурентов — 214 миль в час или же 344 км/ч.

    2019 RAESR TACHYON Speed

    2019 RAESR TACHYON Speed
    Twitter

    Изначально концептуальный электрический суперкар RAESR TACHYON Speed появился во франшизе в ходе патча обновлений Update 33 для Forza Horizon 4. Машина быстро нашла своих фанатов, а потому в новой части гонок ее не могло не быть.

  • Halo Infinite: локации 12 черепов и их свойства
  • Где спрятаны эти черепушки и зачем они нужны?
  • 25/01/2022

    • Представленная модель характеризуется своей легкостью — 1451 кг при снаряженной массе. В серии Forza она весит меньше, чем большая часть ее аналогов. Автомобиль TACHYON Speed приводится в движение с шестью электродвигателями общей мощностью в 1251 лошадиную силу (933 кВт) и способен развивать максимальную скорость до 386 км/ч.

    2015 BMW i8

    2015 BMW i8
    Forza/YouTube

    BMW i8 2015 года — заднеприводный гибридный суперкар, дебютировавший в третьей части Forza Horizon. Тогда тачка входила в набор Rockstar Energy Car Pack, а позже — превратилась в стандартное авто во всех будущих частях игры.

  • Реалистичность, комментаторы и любимые режимы. Чего ждать от обновления FIFA Mobile?
  • Ребята из EA заморочились над апдейтом
  • 15/01/2022

    • Реальная модель BMW i8 готова выжать 97 км/ч за 4.3 секунды и достичь максимальной скорости 155 миль в час (250 км/ч), в то время как во франшизе Forza ее стату немного проапгрейдили. Отметку в 97 км/ч она покоряет всего за 3.6 секунды, а до сотни миль в час (161 км/ч) — разгоняется за 9 секунд. Всего же игровой прототип BMW i8 может выдать 194 мили в час (312 км/ч).

    2013 Ferrari LaFerrari

    2013 Ferrari LaFerrari
    Reddit

    Ferrari LaFerrari — первый серийный гибридный гиперкар итальянской компании, выпущенный в 2013 году в качестве лимитированной серии. Гибридная трансмиссия этой красотки обеспечивает ускорение с 0 до 97 км/ч за 2.9 секунды, а до 161 км/ч авто способно разогнаться за 5.2 секунды. Пиковая скорость машины колеблется от 348 км/ч до 356 км/ч в зависимости от части серии Forza.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.02
  • Экспресс дня 3 февраля
  • Сегодня в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Камерун — Египет
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Финляндия — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  1.94
  • Прогноз на матч Россия — Швейцария
  • Хоккей
  • Завтра в 07:10
    •  1.81
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Мидлсбро
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Марсель — Анже
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Хетафе — Леванте
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •