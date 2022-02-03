Тащим карту без вредных выхлопов. Топ-5 электрокаров в ​​Forza Horizon 5

2013 Mclaren P1
Модель P1 всегда считалась одной из самых быстрых в серии Forza с максимальной скоростью не ниже 250 миль в час (402 км/ч). Представленная красотка быстро накидывает стартовую скорость и идеально справляется с ее набором при выходе из поворота.
Для разгона с нуля до 97 км/ч этой тачке требуется всего 2.8 секунды, а для того, чтобы взвинтить спидометр до сотни миль в час, ей достаточно 5.2 секунды. Но при всех своих прекрасных показателях 2013 Mclaren P1
2014 Porsche 918 Spyder
Благодаря улучшенным характеристикам Porsche 918 превратился в один из самых скоростных среди моделей автомобилей X-класса в серии Horizon. Гибридная установка 918 Spyder делает эту тачилу нереально быстрой во время разгона.
Отметку в 97 км/ч она берет за 2.2 секунды, в то время как сотню миль в час Porsche 918 готов выжать за 4.9 секунды. Вот только максимальная
2019 RAESR TACHYON Speed
Изначально концептуальный электрический суперкар RAESR TACHYON Speed появился во франшизе в ходе патча обновлений Update 33 для Forza Horizon 4. Машина быстро нашла своих фанатов, а потому в новой части гонок ее не могло не быть.
Представленная модель характеризуется своей легкостью — 1451 кг при снаряженной массе. В серии Forza она
2015 BMW i8
BMW i8 2015 года — заднеприводный гибридный суперкар, дебютировавший в третьей части Forza Horizon. Тогда тачка входила в набор Rockstar Energy Car Pack, а позже — превратилась в стандартное авто во всех будущих частях игры.
Реальная модель BMW i8 готова выжать 97 км/ч за 4.3 секунды и достичь максимальной скорости 155 миль в час (250 км/ч), в то время как
2013 Ferrari LaFerrari
Ferrari LaFerrari —