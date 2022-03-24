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    Топ-5 видов оружия для финальной кампании в Elden Ring

    Хороший списочек для игроков, желающих уверенно затащить концовку

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    Elden Ring
    Широкий арсенал боевых атрибутов в Elden Ring дает геймерам хороший шанс на то, чтобы закончить сюжетную кампанию максимально безболезненно. Ребята из Sportskeeda смогли дойти до финала и выбрать топ-5 самых эффективных видов оружия для последних миссий.
    С точки зрения физического урона выбор оружия в Elden Ring остается одним из важнейших заданий для игроков уже со старта кампании, так как в самой RPG охота за топовыми «боевыми приятелями» начинается с первых уровней.

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    • При этом игра не навязывает героям обязательство использовать что-то конкретное в финальной части сюжета, следовательно, потенциальный успех в конце прохождения зависит от активности геймера в вопросе апгрейда характеристик того или иного вида оружия. Ниже выкатываем список пяти лучших атрибутов по версии Sportskeeda, с которыми не стыдно ворваться в финал.

    ​​Bloodhound's Fang

    Bloodhound's Fang
    Elden Ring

    Игровой опыт показывает, что ​​Bloodhound's Fang является одним из самых надежных видов оружия, идеально подходящих для решающей стадии прохождения. Атрибут можно хапнуть на относительно ранних этапах сюжета, а требования к характеристикам у ​​Bloodhound's Fang достаточно низкие.

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    • К жирным плюсам представленного оружия смело относим и его пассивный эффект Bleed, способный сожрать заметную часть шкалы здоровья соперника. Чтобы завладеть Bloodhound's Fang, нужно победить босса Bloodhound Knight Darriwil.

    Golden Halberd

    Golden Halberd
    Elden Ring

    Всем, кто желает пополнить внутриигровую коллекцию оружием Golden Halberd, придется прихлопнуть Tree Sentinel в очном поединке. Обычные алебарды в Elden Ring по эффективности средненькие, а вот «Золотая» становится беспощадной в замесе с любыми боссами. Отдельным преимуществом Golden Halberd является хорошая дальность. Лишь мизерная часть другого оружия может сравняться с Golden Halberd в этом параметре.

    Lusat's Glintstone Staff

    Lusat's Glintstone Staff
    The Real Godzilla/Youtube

    Игроки, которые сгоняют на территорию Town of Sorcery и победят боссов Nox Swordstress и Nox Priest, могут зацепить Lusat's Glintstone Staff — оружие, наделяющее героя магическим свойством. Абилка данного атрибута позволяет вынести любого противника одним выстрелом.

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    • Вдобавок такая штуковина накидывает больший урон от каждого заклинания, что становится максимально полезным при зарубе с боссами класса “Tanky«. Если же герой во время прокачки получает интеллект 80+, то Lusat's Glintstone Staff усиливает и без того сокрушительный эффект на максимум.

    Uchigatana

    Uchigatana
    Elden Ring

    Взять оружие Uchigatana можно уже на старте игры. Найти его не составит труда. Для этого достаточно сгонять на карту Deathtouched Catacombs и в местных подвалах подобрать Uchigatana (без дополнительных заданий и сражений). В финальной части прохождения игры Uchigatana поставит на место врагов благодаря своей быстроте и пассивке Bleed.

    Greatsword

    Greatsword
    Caspahz/Youtube

    Последним в представленном списке серьезным оружием для финалочки в Elden Ring является Greatsword, который способен затащить игру благодаря чистейшей грубой силе.

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    • Помимо серьезного радиуса действия, этот красавец имеет безумный базовый физический урон. Кроме того, Greatsword не требует никакой тактической подготовки перед применением. Юзать меч можно сходу, в хаотичном порядке. Его сила будет плавить боссов даже в самых сложных боевых ситуациях. Добывается Greatsword из каравана в Caelid.

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