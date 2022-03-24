Топ-5 видов оружия для финальной кампании в Elden Ring

начинается с первых уровней

С точки зрения физического урона выбор оружия в Elden Ring остается одним из важнейших заданий для игроков уже со старта кампании, так как в самой RPG охота за топовыми «боевыми приятелями»

При этом игра не навязывает героям обязательство использовать что-то конкретное в финальной части сюжета, следовательно, потенциальный успех в конце прохождения зависит от активности геймера в вопросе апгрейда характеристик того или иного вида оружия. Ниже выкатываем список пяти лучших атрибутов по версии Sportskeeda, с которыми не стыдно ворваться в финал.

​​Bloodhound's Fang

Bloodhound's Fang Elden Ring

Игровой опыт показывает, что ​​Bloodhound's Fang является одним из самых надежных видов оружия, идеально подходящих для решающей стадии прохождения. Атрибут можно хапнуть на относительно ранних этапах сюжета, а требования к характеристикам у ​​Bloodhound's Fang достаточно низкие .

К жирным плюсам представленного оружия смело относим и его пассивный эффект Bleed, способный сожрать заметную часть шкалы здоровья соперника. Чтобы завладеть Bloodhound's Fang, нужно победить босса Bloodhound Knight Darriwil.

Golden Halberd

Golden Halberd Elden Ring

Всем, кто желает пополнить внутриигровую коллекцию оружием Golden Halberd, придется прихлопнуть Tree Sentinel в очном поединке. Обычные алебарды в Elden Ring по эффективности средненькие, а вот «Золотая» становится беспощадной в замесе с любыми боссами. Отдельным преимуществом Golden Halberd является хорошая дальность . Лишь мизерная часть другого оружия может сравняться с Golden Halberd в этом параметре.

Lusat's Glintstone Staff

Lusat's Glintstone Staff The Real Godzilla/Youtube

Игроки, которые сгоняют на территорию Town of Sorcery и победят боссов Nox Swordstress и Nox Priest, могут зацепить Lusat's Glintstone Staff — оружие, наделяющее героя магическим свойством. Абилка данного атрибута позволяет вынести любого противника одним выстрелом .

Вдобавок такая штуковина накидывает больший урон от каждого заклинания, что становится максимально полезным при зарубе с боссами класса “Tanky«. Если же герой во время прокачки получает интеллект 80+, то Lusat's Glintstone Staff усиливает и без того сокрушительный эффект на максимум.

Uchigatana

Uchigatana Elden Ring

Взять оружие Uchigatana можно уже на старте игры. Найти его не составит труда. Для этого достаточно сгонять на карту Deathtouched Catacombs и в местных подвалах подобрать Uchigatana (без дополнительных заданий и сражений). В финальной части прохождения игры Uchigatana поставит на место врагов благодаря своей быстроте и пассивке Bleed .

Greatsword

Greatsword Caspahz/Youtube

Последним в представленном списке серьезным оружием для финалочки в Elden Ring является Greatsword, который способен затащить игру благодаря чистейшей грубой силе.